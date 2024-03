Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Marcelo Ebrard, César Yáñez y Manuel Velasco se sumaron ayer al staff de campaña de la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

Al presentar el equipo que la acompañará en los próximos tres meses rumbo a los comicios del 2 de junio, Sheinbaum dijo que Ebrard –una de las cinco «corcholatas» perdedoras en el proceso interno– será coordinador de Vínculo con Organizaciones Civiles y Mexicanos en el exterior, cargo que en la precampaña ocupó Jesús Valdez, cercano al ex Canciller y candidato a diputado federal.

Yáñez, quien recientemente renunció como subsecretario de Gobernación, será coordinador de Agendas y Giras, mientras que Velasco, ex precandidato presidencial del Verde, será coordinador de Alianzas.

La abanderada presidencial informó que el ex titular de la Segob, Adán Augusto López, se mantiene como coordinador político; Ricardo Monreal, coordinador de Enlace Territorial, y el petista Gerardo Fernández Noroña, coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales y Civiles.

El coordinador general de campaña será el líder nacional de Morena, Mario Delgado, mientras que Tatiana Clouthier sigue como coordinadora de Voceros, y la secretaria general del partido guinda, Citlalli Hernández, coordinadora de Enlace con Mujeres.

La ex Jefa de Gobierno presumió el «equipazo» que, adelantó, la llevará al triunfo el primer domingo de junio.

Otros integrantes del equipo de campaña son Esthela Damian, coordinadora de Defensa del Voto; Renata Turrent, coordinadora del Vínculo con Diálogos por la Transformación, Olivia Salomón y Ana María Lomelí, enlaces con el sector empresarial; Regina Orozco, coordinadora de Vínculo con Organizaciones Culturales y Artistas, y Paulina Silva, Enlace con Medios.

‘Elección pacífica’

Cuestionada sobre los candidatos de diversos partidos que han sido asesinados en los últimos días, Sheinbaum dijo que no comparte la idea de que haya una violencia generalizada en el País.

«Va a haber una elección pacífica y se va a manifestar masivamente la votación del pueblo de México. Va a haber mucha participación», sostuvo.

Sin embargo, reconoció que hay regiones donde el INE y la Secretaria de Seguridad Pública trabajan para brindar la vigilancia necesaria.

«He visto algunos artículos de que no va a haber una elección pacífica. Hay zonas en el País en donde hay coordinación entre el INE y la Secretaría de Seguridad Pública para saber dónde tiene que haber mayor vigilancia», dijo.