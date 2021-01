El director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, Alberto Aldape Barrios, calificó de inocuo el proyecto de reactivación económica de la Secretaría de Economía Federal, porque son cuatro ejes conocidos en años anteriores, incluso en sexenios pasados.

Aseveró que en ese plan existen acciones totalmente populistas como dispersar 60 mil créditos de 25 mil pesos cada uno, mientras que el censo económico del INEGI contabiliza 6 millones de unidades económicas en el país, entonces se apoyará a menos del 0.1% de las empresas mexicanas.

Respecto al fortalecimiento del mercado interno, preguntó cómo se va a hacer, con cuál poder adquisitivo; se ha visto una mayor pobreza laboral, es decir esas personas no alcanzan con el dinero que reciben para comprar la canasta alimentaria básica, y a la fecha creció esa situación a un 44% de la población.

El Gobierno Federal quiere que el centro y el norte del país compren lo que se produce en el sur y en el sureste, pero habrán de ser materias primas, ya que el centro y el norte están industrializados, con el uso de tecnologías, son exportadores y compiten a nivel global con otros países, y el sur-sureste no cuenta con nada de eso.

Aparte, generar fuentes de empleo cercanas a los proyectos estratégicos como el tren Maya, supone poner tiendas de artesanías o gasolineras, es decir el Plan de Reactivación es un catálogo de intenciones ya conocido y que no dice lo que realmente necesita el país.

El programa de reactivación para las tortillerías proviene desde el sexenio de Fox y otra vez destinado a ser populista, porque el sector que consume más tortillas es la población con menor poder adquisitivo.

Adicionalmente, Alberto Aldape Barrios mencionó que el Gobierno Federal anuncia mejora en trámites, pero la OCDE que se encarga de evaluar la mejora regulatoria nos tiene calificados como un país con muchísimos problemas en esta materia.

“Promover a México a través de las embajadas es algo que se venía haciendo y era mejor cuando funcionaba ProMéxico, porque era una entidad especializada. Entonces este Plan de Reactivación no tendrá un impacto positivo en el crecimiento económico del país”, concluyó.