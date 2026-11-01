El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) concluyó la rehabilitación del colector sanitario ubicado en la calle Julián Medina, en la colonia Insurgentes, con una inversión de 4 millones 311 mil pesos, a fin de mejorar la conducción de aguas residuales y reducir los riesgos de obstrucciones, fugas y colapsos, informó el organismo operador.

La obra se realizó en el Distrito Picacho y beneficiará a más de 26 mil habitantes. Los recursos provinieron del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN).

Los trabajos incluyeron la rehabilitación de 214 metros lineales de colector sanitario de 24 pulgadas y 210 metros de tubería de ocho pulgadas. Además, se intervinieron 23 descargas domiciliarias, ocho pozos de visita y un pozo caja especial.

De acuerdo con MIAA, la renovación de estos componentes permitirá mejorar el funcionamiento de la red de alcantarillado y prevenir afectaciones como el retorno de aguas residuales a las viviendas y la contaminación del subsuelo.

El organismo señaló que la infraestructura sanitaria requiere mantenimiento y renovación para garantizar la conducción adecuada de las aguas residuales, proteger la salud pública y reducir los riesgos asociados con el deterioro de las tuberías.

La intervención se suma a otros trabajos de rehabilitación de colectores sanitarios en la capital, entre ellos el iniciado recientemente en Bosques de la Alameda, como parte de las acciones de MIAA para atender las necesidades de la red de alcantarillado.