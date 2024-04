Fernanda Torres/ Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Lucia Méndez confesó que llamar «pendeja» a Verónica Castro en el reality show Siempre Reinas, fue planeado por una persona de la producción, como una estrategia para levantar el rating.

En uno de los capítulos de la serie de Netflix, en la que también participan Lorena Herrera, Olivia Collins, Rosa Gloria Chagoyán y Dulce, la cantante de 69 años insultó y dejó en claro que no le gustaría compartir los reflectores con Castro y que no eran amigas.

«Fue planeado, fue estrategia. Ella de alguna manera también ha dicho cosas de mí, dijo que me había casado con un monstruo (Pedro Torre) y que mi hijo iba a ser horrible. Esto fue una idea de alguien para hacer un escándalo, a mí nunca se me ocurrió, fue meramente estrategia, jamás le he deseado algo malo a Verónica», aseguró Lucía, en conferencia de prensa.

La actriz participará en Vedette, una produccio´n de Óscar Carapia, Nacho Carral y Ricky Berdichevsky, donde la estrella repasará sus grandes e´xitos y canciones al estilo cabaret.

«Los fans me van a tener muy de cerca y por eso lo estoy haciendo. Estoy muy contenta con todos, me han arropado mucho. Me siento tan bien que la gente se la va a pasar muy bien. Por lo pronto serán ocho semanas (en el Foro Stelaris), pero si me gusta, me quedo», resaltó Méndez.

Con el espectáculo, que arranca el viernes 3 de mayo, la intérprete regalará temas como «Enamorada», «Casti´game», «Sen~ora Tentacio´n», «Se Acabo´». Así como canciones que Juan Gabriel le dio, como «Siempre Estoy Pensando en Ti».

La actriz recalcó que recientemente recibió una llama del «Divo de Juárez», aunque no sabe si se trató de un broma de mal gusto.

«Yo estuve muy cerca de él siempre, incluso antes de que supuestamente falleciera. Yo no sé si está vivo o si fue una mala broma, pero la manera en que me habló sí sentir que era él», sentenció.