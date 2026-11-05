Una mujer de 34 años terminó detenida por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que le encontraron seis envoltorios con una sustancia granulada, durante un operativo de vigilancia en el fraccionamiento Villas de Nuestra Señora de la Asunción.

La detenida fue identificada como Alondra “N”, quien llamó la atención de los uniformados cuando presuntamente lanzaba insultos contra personas que transitaban por la calle Francisco de J. Herrera L.

Al notar la presencia de los oficiales, la mujer emprendió la huida, lo que provocó una breve persecución que terminó metros adelante, en el cruce con la calle Mateo Hernández Vázquez.

Tras darle alcance, los policías le efectuaron una revisión preventiva, encontrando en su overol seis envoltorios de plástico negro que contenían una sustancia granulada al tacto, con un peso aproximado de 10.01 gramos.

Ante el hallazgo, Alondra fue arrestada por su probable participación en delitos contra la salud y trasladada ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de resolver su situación jurídica.