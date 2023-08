Antonio Baranda y Guadalupe Irízar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó ayer que acatará la resolución del ministro Luis María Aguilar, quien suspendió la entrega de los libros de texto gratuitos en Chihuahua para el ciclo escolar 2023-2024.

No obstante, acusó al ministro de deshonesto y conservador, mientras que, a la Gobernadora de Chihuahua, la panista Maru Campos, la calificó de reaccionaria, irresponsable y politiquera.

«Acaba de dar a conocer un ministro de la Corte (Aguilar) que no se pueden distribuir los libros de texto en Chihuahua. Estamos ante un caso especial de una Gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera que presenta una controversia para que no se entreguen los libros a los niños, a los estudiantes en Chihuahua, y un ministro deshonesto ordena que no se distribuyan los libros, buscando dejar sin libros de texto a los niños y estudiantes de Chihuahua.

«¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a respetar esa decisión, aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo federal la elaboración, la distribución de los libros de texto, es un mandato constitucional, pero vamos a detener la distribución de los libros de texto en Chihuahua», señaló.

El viernes pasado, el ministro Aguilar ordenó suspender la entrega de los polémicos libros de texto gratuito en Chihuahua para el ciclo escolar 2023-2024.

Aguilar concedió una suspensión a la Consejería Jurídica del Estado de Chihuahua, tras admitir la controversia constitucional que promovió en contra de la Secretaría de Educación Pública por aparentes violaciones a los procedimientos en la aprobación de los contenidos de los libros.

Un día antes, la Jueza Décima de Distrito de Chihuahua, Madhay Soto Morales, también suspendió temporalmente la distribución de los libros de texto en la entidad, en un amparo presentado por la Clínica de Derechos Humanos, A.C., representada por Eduardo Rivas Martínez.

«Un ministro deshonesto, creo que se llama Luis María Aguilar, que me consta que es deshonesto y muy conservador, y muy adversario nuestro, resolvió que no se distribuyan los libros en Chihuahua. Entonces, nosotros vamos a cumplir con esa resolución, con ese mandato.

«Aun cuando es violatorio de la Constitución, porque es una facultad del Ejecutivo elaborar los libros y distribuir los libros de texto, pero vamos a cumplir y se va a continuar con el proceso legal, porque no queremos que, por culpa de estos irresponsables y deshonestos y politiqueros, conservadores, reaccionarios, se queden los niños, los estudiantes de Chihuahua, sin libros de texto, o ¿ellos van a entregar los libros?», agregó en su conferencia.

Según el mandatario, esperarán la resolución definitiva de la Corte para decidir si el Ejecutivo impugna o no, y convocó a los padres de familia a conocer los nuevos contenidos y decidir por cuenta propia.

«Hay que esperar a ver qué resuelven en definitiva y entonces vamos a decidir, me gustaría mucho que los papás en Chihuahua opinaran, sería extraordinario, porque hay manera de conocer los contenidos, están en las redes, entonces que los vean los papás y las mamás.

«Vamos a esperar a que resuelvan, donde no hay amparos se van a distribuir, ya se están distribuyendo, ya están distribuidos en todo el país. Yo creo que en la mayoría de los estados los gobernadores, gobernadoras, no van a presentar controversias», dijo.

López Obrador reiteró que «está muy claro» que detrás de las impugnaciones está el «bloque conservador», y puso como ejemplo al dirigente del PAN, Marko Cortés, a quien criticó por plantear que se arranquen las hojas de los nuevos libros.