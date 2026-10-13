Insulta a policías y huye

Un sujeto fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes tras insultar a los uniformados, intentar escapar y ser sorprendido con un envoltorio de presunto “cristal”. Los hechos ocurrieron en el fraccionamiento Mirador de las Culturas, cuando los oficiales realizaban labores de vigilancia sobre la avenida Cultura Nazca. Al notar su presencia, el individuo comenzó a gritar insultos y posteriormente huyó corriendo. La persecución concluyó en el cruce de Cultura Charachol y Cultura Zoke, donde fue detenido José “N”, de 37 años. Durante una revisión le encontraron presunta droga, por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público.