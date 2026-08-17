Instituto Guadalupe Victoria, generaciones de historia en Aguascalientes

Hay lugares que terminan por formar parte de la memoria de una ciudad. Espacios ligados a generaciones, familias, amistades y tradiciones que permanecen con el paso de los años. Para numerosos aguascalentenses, uno de ellos es el Instituto Guadalupe Victoria.

La historia de la institución se remonta a la llegada de la Compañía de María a Aguascalientes en 1807, después de que la congregación iniciara su labor educativa en México. Su presencia en el estado estuvo vinculada desde un principio con la educación de las mujeres, en una época en la que sus posibilidades de acceder a la enseñanza eran limitadas.

Durante una conversación con El Heraldo de Aguascalientes, César Núñez, director del Instituto Guadalupe Victoria, recordó que la llegada de la congregación respondió a una petición de familias de la propia ciudad.

“La sociedad de Aguascalientes pide que vengan las monjas de la Compañía de María porque querían eso, darle educación a sus hijas”, explicó.

Aquellos primeros años quedaron ligados al actual edificio de la Casa de la Cultura, donde funcionó durante un periodo el colegio. Con los cambios políticos, legales y el crecimiento de la comunidad escolar, la institución eventualmente se trasladó al inmueble que ocupa actualmente.

Ese recorrido también ha estado acompañado por las familias. De acuerdo con Núñez, distintas generaciones participaron en el desarrollo de las instalaciones y en la continuidad del proyecto educativo.

“Muchas generaciones, muchas familias han aportado su granito de arena para que este proyecto, este edificio, este sea lo que ahorita es”, señaló.

Un nombre con historia

Antes de llamarse Instituto Guadalupe Victoria, el colegio era conocido como La Enseñanza. Su denominación actual surgió posteriormente, en medio de circunstancias políticas que llevaron a modificar el nombre.

De acuerdo con la explicación del director, Guadalupe Victoria permitió mantener una referencia al primer presidente de México y, al mismo tiempo, conservar dentro de la comunidad educativa una interpretación religiosa asociada con la Virgen de Guadalupe.

Detrás del nombre permanece también la identidad de la Compañía de María, congregación fundada en Burdeos, Francia, en 1607 por Juana de Lestonnac y cuya propuesta educativa tuvo entre sus propósitos originales ampliar las posibilidades de formación para las mujeres.

Educar más allá de las aulas

Después de tantas generaciones, hablar de una escuela implica hablar también de las personas que pasaron por sus salones. Antiguos estudiantes, docentes, religiosas y familias forman parte de una historia que continúa escribiéndose cada ciclo escolar.

La propuesta educativa del Instituto Guadalupe Victoria combina la enseñanza académica con una formación de orientación católica. Núñez resumió parte de esa visión mediante una frase atribuida a la fundadora de la Compañía de María:

“Hay que formar cabezas bien hechas, más que bien llenas”.

Para el director, esa idea supone que el aprendizaje no se limite a acumular conocimientos, sino que incluya la construcción de un proyecto personal y la relación con otras personas.

“Tender la mano”, recordó al referirse a otro de los principios transmitidos dentro de la comunidad educativa.

Una tradición que llega hasta la Romería

La historia del instituto también se cruza con una de las celebraciones religiosas de mayor arraigo en Aguascalientes: la Romería de Nuestra Señora de la Asunción.

La llegada de la Compañía de María ocurrió antes de la creación de la Diócesis de Aguascalientes. Con el paso del tiempo, el colegio se incorporó a las actividades de la Romería y actualmente participa mediante un carro alegórico y una comparsa.

En los preparativos intervinieron estudiantes, personal y padres de familia. Para quienes integran la institución, la participación mantiene un carácter religioso relacionado tanto con la identidad católica del colegio como con la celebración de la Virgen de la Asunción.

La preparación del contingente se convirtió así en otro punto de encuentro entre generaciones y familias, más allá de las actividades cotidianas dentro de los salones.

De preescolar a preparatoria

Actualmente, el Instituto Guadalupe Victoria ofrece educación en preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, además de algunas opciones de diplomados.

En otros momentos de su historia también impartió otros programas educativos, que posteriormente fueron cerrados. Respecto al proceso de ingreso, el director indicó que algunas secciones cuentan con espacios disponibles y que la información sobre inscripciones puede consultarse directamente a través de los canales oficiales del colegio.

Entre antiguos patios, salones y recuerdos compartidos, la trayectoria del Instituto Guadalupe Victoria permite mirar una parte de la historia educativa y religiosa de Aguascalientes. Una historia construida no únicamente desde una institución, sino desde las personas que han pasado por ella: estudiantes que crecieron entre sus aulas, familias que acompañaron ese camino y generaciones que, muchos años después, todavía encuentran allí una parte de sus recuerdos.