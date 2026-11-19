Entre cantos, porras, oraciones y el colorido de los matlachines, alrededor de 1,200 personas participaron este jueves 19 de noviembre en la celebración de los 220 años de presencia de la Compañía de María en Aguascalientes y la fiesta de la Niña María, organizada por el Instituto Guadalupe Victoria.

Desde las 8:30 de la mañana, alumnos, maestros, religiosas, directivos y padres de familia recorrieron las calles del centro de la ciudad, partiendo del Sindicato Ferrocarrilero rumbo a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, entre himnos dedicados a la Virgen María, Matlachines y banderitas que ondeaban al paso del contingente, aportando ritmo y color a una mañana marcada por la devoción.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió al ingresar a la Catedral, cuando los asistentes recibieron a la Niña María con una porra que resonó en el recinto, mientras los alumnos más pequeños se acercaban a saludar su imagen.

La eucaristía fue presidida por el obispo de Aguascalientes, Juan Espinoza Jiménez, quien dedicó su homilía a reflexionar sobre la importancia de una educación que vaya más allá de los conocimientos académicos y contribuya a formar personas íntegras, ciudadanos responsables y cristianos comprometidos.

Recordó que la misión educativa también consiste en cultivar la fe, fomentar valores y enseñar a los niños y jóvenes a compartir, perdonar y servir a los demás. Asimismo, reconoció la trayectoria de las religiosas de la Compañía de María y de las generaciones que han formado parte del instituto durante estos 220 años.

La música tuvo un lugar especial durante la ceremonia gracias a la participación del coro Ictus Ensamble de Cámara, entre cuyos integrantes se encontraba una exalumna del colegio. Al finalizar la eucaristía, los aplausos y las voces que coreaban ¡Viva la Niña María! llenaron nuevamente la Catedral.

El director del Instituto Guadalupe Victoria, César Gonzalo Núñez Rosas, compartió la emoción de celebrar este aniversario, cuya organización tomó prácticamente todo el semestre. Recordó que hace seis años la continuidad de la Compañía de María en Aguascalientes estuvo en riesgo, por lo que esta conmemoración representó también un momento de gratitud para la comunidad educativa.

Destacó que uno de los propósitos del colegio es transmitir a sus estudiantes la fe y los valores que encuentran en la Virgen María, como la humildad, la sencillez y la caridad, para acompañarlos en las distintas etapas de su vida.

A la ceremonia también asistieron la gobernadora Tere Jiménez; el director del Instituto de Educación de Aguascalientes, Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, y Raúl Silva Pérez Chica.

Tras la misa, la comunidad escolar visitó el Templo del Convento para saludar a la Niña María y posteriormente se trasladó a la Casa de la Cultura, donde se ubicó la primera escuela del instituto, para compartir alimentos y continuar los festejos.

Así, entre recuerdos, abrazos y expresiones de devoción, el Instituto Guadalupe Victoria conmemoró 220 años de historia educativa y religiosa en Aguascalientes, con una celebración que reunió a distintas generaciones alrededor de una misma tradición.