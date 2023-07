El presidente de Coparmex Aguascalientes, Juan Manuel Ávila Hernández, reconoció que muchas empresas enfrentan problemas de infraestructura eléctrica al no cumplir con las normas oficiales. Este problema se detecta cuando buscan instalar equipamientos innovadores y sistemas de generación eficiente de energía eléctrica, como paneles solares y otras tecnologías, dentro de sus procesos de producción y operación.

Se debe sensibilizar a las empresas sobre las decisiones que toman con el fin de ahorrar unos cuantos pesos en el sistema eléctrico de un establecimiento en construcción, ya que posteriormente pueden enfrentarse a un mayor gasto para incorporar nueva tecnología eléctrica.

Ávila Hernández reconoció que cuando se inicia un emprendimiento, no existe la cultura de verificar y solicitar servicios de instalaciones eléctricas que cumplan con las reglas de seguridad.

Con la aparición de las energías limpias y la necesidad de ahorrar en energía eléctrica, los propietarios de negocios se dan cuenta de que, en su momento, no contrataron a profesionales, ya que ahora deben incurrir en gastos adicionales para realizar adecuaciones.

«Es importante revisar con seriedad las instalaciones para garantizar el cumplimiento de la normativa. Así, cuando sea necesario, podrán incorporarse equipamientos adicionales para actualizar la red eléctrica interna», declaró.

El interés de los empresarios y comerciantes en los paneles solares ha permitido que muchos establecimientos corrijan su situación, considerando los aspectos que una unidad de verificación debe revisar para proceder con la autorización de la instalación del equipamiento.

Ávila Hernández explicó que estos negocios, en un momento de expansión, pueden requerir un transformador o supresores de picos, donde se detecta que los tableros o cuadros generales para la conducción de energía deben adecuarse para realizar modificaciones en la red interna, garantizando las condiciones de seguridad.