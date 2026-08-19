Instalaba el tanque y terminó en el hospital

Un hombre de 76 años resultó con quemaduras en distintas partes del cuerpo luego de que un tanque de gas LP se encendiera repentinamente mientras realizaba trabajos de instalación en su domicilio, en el fraccionamiento Jesús Terán.

El incidente ocurrió en una vivienda de la calle Caritino, hasta donde acudieron elementos del Grupo de Operaciones Aéreas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal tras recibir el reporte de una persona lesionada por fuego directo.

En el lugar encontraron a Alfonso, de 76 años, quien explicó que instalaba el tanque cuando se produjo el flamazo que lo alcanzó.

Durante la atención prehospitalaria, los oficiales detectaron quemaduras de primer grado en brazos, tórax, abdomen y rostro, con una afectación estimada en el 40 por ciento de la superficie corporal. Pese a la extensión de las lesiones, el hombre no presentaba compromiso en la vía aérea.

Paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil arribaron posteriormente para realizar otra valoración y trasladaron al lesionado, en código verde, al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS, donde quedó para recibir atención médica especializada.