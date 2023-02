Ricardo Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Para agilizar el ingreso de turistas a Cancún, el Instituto Nacional de Migración (INM) instaló 18 puertas electrónicas lectoras de datos biométricos como primer filtro de revisión en el Aeropuerto Internacional de esta ciudad.

Los nuevos Filtros Migratorios Autónomos buscan reducir el tiempo de entrada a territorio mexicano y evitar las largas filas de espera en las temporadas vacacionales.

En la Terminal 3 del aeropuerto se instalaron 14 puertas y otras 4 más en la Terminal 4, mismas que pueden ser usadas por personas con pasaporte con chip.

En esta primera etapa, la medida está dirigida a viajeros de Estados Unidos, Canadá y México, pero algunos connacionales no pudieron usar el servicio.

«Escaneé el pasaporte en la puerta y no pude pasar. Le enseñé el pasaporte al que estaba ahí cuidando y me dijo: ‘Oh, no, tú eres mexicana, vete para allá'», contó Martha Flores, quien viajó de Dallas a Cancún y tuvo que formarse en el punto de revisión con personal de migración.

Otra de las fallas que Martha identificó fue la falta de señaléctica.

«No había señalización que dijera: ‘Menores de edad, aquí’, ‘Mexicanos, aquí’, ‘Americanos, acá’. Una niña pidió ayuda cuando quería pasar por una de esas puertas y ya el personal le dijo que no, que pasara por otra puerta de allá», contó.

Laura López, estadounidense que sí pudo pasar el filtro, reconoció la eficacia del proceso.

«Es muy rápido, sólo unos segundos, no tarda más. Sólo te paras frente a la pantalla, te toman una foto y queda en tu registro», comentó.

Jesús Almaguer, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, confió en que la medida tendrá un impacto positivo en el sector turístico.

El año pasado, el aeropuerto de Cancún recibió más de 30 millones de pasajeros.