Imelda Robles Agencia Reforma

MONTERREY, NL.-No hay que conformarse con ayudar a personas pobres con algo material que sobra en casa. Se trata de ir más allá del asistencialismo, pidió ayer el Arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera.

En su mensaje dominical exhortó a recordar el mensaje del Papa Francisco: «Frente a los pobres no se hace retórica, sino que se ponen manos a la obra y se práctica la fe involucrándose directamente sin delegarlo a nadie».

Urgió a no permitir que la indiferencia predomine en la vida pensando que son otros los que tienen la obligación de resolver la situación de familias que viven en pobreza.

«Es urgente que todos los cristianos y personas de buena voluntad no caigamos en el asistencialismo, que en muchas ocasiones sólo busca cubrir una apariencia olvidándose del verdadero compromiso: el compromiso permanente y cercano con los más necesitados», dijo Cabrera.

«Es necesario asistirlos, pero también es urgente promoverlos. En comunión de vida hagamos un esfuerzo para que a nadie le falte lo mínimo indispensable».

Existen programas permanentes a los que se pueden unir, agregó, como los de Cáritas de Monterrey, asociación que apoya a sectores marginados del Estado.

El Arzobispo invitó a reflexionar sobre el valor que tiene el dinero para cada uno y recordó que el Papa Francisco explica que el problema no es el dinero, sino que los ciudadanos lo colocan como su valor principal en la vida.

Ante las peregrinaciones y la cercanía con la celebración del 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe, y las fiestas decembrinas, llamó a respetar las imágenes católicas, las cuales tienen un gran valor de fe para muchos.

«Los signos y las imágenes que los creyentes usamos en estos días nos ayudan a sensibilizarnos de modo significativo, por lo que debe respetarse en todo momento a quienes desean manifestar de esta forma sus creencias», indicó.

«Y así como en nuestros hogares ponemos la representación del Nacimiento, y algunos otros signos, es valioso que también en los espacios públicos puedan exponerse. Nada afectará a quien tenga una creencia diferente».

En esta temporada, exhortó, hay que fortalecer el corazón y el sentido de pertenencia.