Angela Janayna Mendoza Parada Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: A 10 años de su fallecimiento, el cantautor Juan Gabriel fue homenajeado con el fulgor de las lentejuelas. La Explanada de la Universidad Iberoamericana se llenó de estudiantes y padres de familia que siguieron las notas del Coro Gay de la Ciudad de México para adentrarse en el imaginario del «Divo de Juárez».

«A ese lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente… ¡Vamos al Noa Noa, Noa Noa…!», cantaron los invitados mientras movían el cuerpo al ritmo de la música.

El balanceo de los integrantes del coro, portando sus mejores trajes en tonalidades solferinas, enmarcó el paso de 21 estudiantes de quinto semestre de la carrera de Diseño de Moda y Textiles Sostenibles de la IBERO.

Los jóvenes presentaron diseños inspirados en Juan Gabriel, portados por modelos que caminaron de la mano de los estudiantes como muestra de una de las primeras obras que, muy seguramente, acompañarán sus carreras como diseñadores.

Los maestros de la materia de Diseño de Caballeros, Arturo Ramos y Guillermo León, fueron los encargados de adentrarlos en sus primeras puntadas de costura.

«Pretendemos que entiendan, además, la precisión utilizada en el patronaje de la sastrería clásica», explicó Ramos.

Ambos docentes animaron a la comunidad estudiantil a inspirarse en una figura musical que trascendió al convertirse, sin proponérselo, en un icono mundial de estilo, señaló Guillermo León.

Crear ropa para Juan Gabriel representó un reto para los estudiantes. Su lenguaje visual tan particular derivó en un proyecto con resonancia, abundó el profesor, quien reconoció que la Universidad Iberoamericana es un espacio académico diverso en el que todas las voces son bienvenidas.

«Un terreno fértil para desarrollar nuestro talento», agradeció Guillermo León.

Por su parte, la coordinadora de la carrera, Andrea César Gil, subrayó la importancia y el alcance del evento.

«El festejo es un parteaguas. Con la celebración de Juan Gabriel también festejamos la creatividad de nuevos talentos. La IBERO siempre está abierta a la inclusión y, a la par, celebra un cambio de paradigma a través de fomentar en nuestros estudiantes el pensamiento crítico, la materialidad y la innovación», expresó la académica.

«La nueva generación de diseñadores está profundamente orgullosa de ser mexicana. En colectivo van por una moda sostenible, nacional y con visión enfocada a un mundo global. Saben que la moda rompe barreras y paradigmas, lleva el mensaje de nuestra cultura y se reinventa para el mundo entero», concluyó.

«Me nace del corazón…»

El desfile inspirado en Juan Gabriel reunió 21 diseños que integraron distintos materiales y texturas de fantasía. Los estudiantes dieron la vuelta al clásico traje sastre mediante nuevos cortes en sacos y pantalones, algunos incluso desplegados en plisados.

El recuerdo del eco de los botines de Juan Gabriel golpeando la duela del Palacio de Bellas Artes acompañó el paso de trajes de ceremonia y propuestas de alta moda, realizados con la colaboración de la maestra Judy Cuevas.

Los títulos de los diseños hicieron alusión a las canciones del autor de «Vienes o voy», tema favorito del maestro Guillermo León.

«Al recuerdo del Noa Noa de Juan Gabriel le dedicó un traje de texturas volátiles en naranja y rojo, hecho con gasa de seda», explicó Arturo Ramos, quien celebró al artista como un hombre que, en lugar de sentirse discriminado, vivió su vida y su sexualidad plasmando el amor en sus canciones.

Para el joyero mexicano Víctor Sabido Basteris, el «Divo de Juárez» debía ser representado a través de una pieza especial.

«Yo a Juan Gabriel le haría un corazón de hilos de plata entrelazados y de muchos colores», expresó.

Mientras que Beatriz Calles, directora del Fashion Week mexicano, imaginó una propuesta para el escenario.

«Más que coordinarle un outfit, le diría: ‘Juan Gabriel, ponte ese pantalón de laterales plisados y despliégalo en el escenario'», señaló Calles, quien nombró «Amor eterno» como su canción favorita.

Así, entre lentejuelas, texturas, color y el recuerdo de sus canciones, la comunidad de la IBERO rindió homenaje a Juan Gabriel y celebró, al mismo tiempo, la creatividad de una nueva generación de diseñadores mexicanos.