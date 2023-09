Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, se reunió ayer con integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados para defender el presupuesto solicitado por el organismo para 2024.

El encuentro se dio luego de que el coordinador de Morena, Ignacio Mier, dijo que la mayoría en San Lázaro perfila un ajuste de cerca de cuatro mil millones de pesos al organismo electoral.

De acuerdo con el morenista, la mayoría considera que el proyecto de presupuesto del INE incluye rubros que no son sustantivos, así como obras de infraestructura que pueden esperar.

Detalló que gran parte de este ajuste depende de la decisión de Morena y sus aliados de no llevar a cabo una consulta popular sobre la reforma para elegir a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por voto popular, ejercicio para el cual el Instituto solicitó más de 3 mil millones.

«En el INE hay cosas que no son sustantivas. Por ejemplo, toda vez que una reforma al Poder Judicial va a quedar inscrita en la plataforma electoral, ya no es necesaria la consulta que yo había anunciado, entonces ahí se liberan 3 mil 500 millones de pesos», dijo.

El diputado morenista agregó que el INE solicitó 400 millones de pesos para la construcción de dos edificios que, en su opinión, son innecesarios, así como 15 millones en otros rubros que se sumarían al ajuste.

Luego de prometer que no se meterán con el monto solicitado para gasto ordinario, reiteró que el INE tiene que hacer ajustes en sus fideicomisos.

Mier destacó la «gran relación» que mantienen con el actual Consejo General, y las declaraciones de Taddei, agregó, apunten en ese sentido.

Al concluir el encuentro, Taddei se negó a dar declaraciones; no obstante, dijo esperar que la Cámara de Diputados respete la solicitud de recursos realizada por el INE.

«Esperemos que sí», dijo la consejera, mientras abordaba su camioneta.

En tanto, el presidente de la Jucopo, el panista Jorge Romero, celebró que el INE ya no sea un ente con el que la mayoría se quiera meter tanto, pero, sin mencionar al Poder Judicial, lamentó que ahora sean otros poderes a los que se les esté poniendo atención.

«Ahora sabemos que se le está poniendo atención a otro Poder, ya llegará el momento de la defensa de lo que creemos se tiene que defender con todo», dijo.

Mier informó que, después de las fiestas patrias, se reunirán con el magistrado Reyes Rodríguez, presidente del Tribunal Electoral federal, para analizar el presupuesto solicitado para 2024.

Adelantó que también hay posibilidad de hacer ajustes a capítulos de gasto para privilegiar la atención de controversias.

«Vamos a hacer quizás ajustes entre capítulos del gasto para que, en el caso del Tribunal, puedan ellos solventar todas las controversias de carácter jurídico, impugnaciones a los procesos electorales», mencionó.