José Díaz Briseño Agencia Reforma

WASHINGTON, EU.- La idea de enviar tropas militares de Estados Unidos a México para combatir a los cárteles del narco ganó terreno anoche durante el segundo debate de los candidatos del Partido Republicano a la Casa Blanca, con incluso una propuesta para enviar fuerzas de élite al País para conducir operaciones especiales.

Alarmados por las 75 mil muertes en territorio estadounidense por sobredosis de fentanilo en 2022, tres de los siete candidatos que participaron en el debate en Simi Valley, California, coincidieron en el usar a sus militares en su vecino del sur para terminar con la producción ilegal y tráfico de dicha droga sintética.

«Lo que haremos es enviar nuestros (equipos de) operaciones especiales (a México). Eliminaremos los cárteles y sus operaciones», respondió Nikki Haley, ex Gobernadora de Carolina del Sur al ser cuestionada.

Diseñadas para diversas misiones, como para la lucha antiterrorista, rescate de rehenes, ejecuciones contra blancos de alto riesgo y distribución de ayuda humanitaria, EU concentra sus fuerzas de élite para operaciones especiales dentro de un comando específico construido dentro del Pentágono.

«Lo que hay que entender es que México no está siendo un buen socio como se ve con las pérdidas de 75 mil estadounidenses el año pasado (por fentanilo). México no está siendo un buen socio como se ve cuando permiten que los cárteles se salgan con la suya», apuntó añadió Haley, durante el debate rumbo a las elecciones de 2024.

Sin la participación del ex Presidente Donald Trump, quien se mantiene muy al frente en las encuestas, los aspirantes a la nominación republicana centraron buena parte de sus respuestas en criticar el flujo de drogas ilegales y migrantes irregulares desde México, pero la idea de Haley fue más específica.

Sin tomar en cuenta restricciones de derecho internacional para el uso de la fuerza en México o limitaciones legales al interior mismo de EU, la propuesta de la ex Gobernadora de Carolina del Sur significaría hacer uso de fuerzas de élite como los Rangers y la fuerza Delta del Ejército estadounidense o los SEALS de la Armada.

«Voy a utilizar al Ejército estadounidense para perseguir a los cárteles de la droga mexicanos. Están matando a nuestra gente», indicó, por su parte, el actual Gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien desde el primer debate presidencial en agosto pasado ya había defendido la idea de enviar tropas al País.

«Tenemos que utilizar nuestro propio Ejército para cerrar los huecos que tiene nuestra frontera sur», aseveró el aspirante presidencial y empresario Vivek Ramaswamy, quien en días previos ya había reiterado su propuesta para ofrecer al Gobierno mexicano tropas estadounidenses.

A nivel de derecho de EU, el uso de los militares en conflicto en el extranjero puede ser avalado por el Congreso, ya sea a través de una declaración de guerra formal o a través de una autorización del uso de la fuerza militar, tal como la que está vigente desde 2002 para luchar contra la red terrorista al-Qaeda.

Además de Haley, DeSantis, Ramaswamy y el ex Vicepresidente Mike Pence, el resto de los participantes en el debate presidencial republicano de ayer incluyó también al ex Gobernador de Nueva Jersey Chris Christie, el senador por Carolina del Sur Tim Scott y al Gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum.