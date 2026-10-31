Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO 30-Oct-2026 .-Trabajadores de base, activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) volvieron a marchar ayer en la Ciudad de México y distintas entidades del País para exigir la destitución de su dirigente sindical, Rafael Olivos Hernández; alza salarial del 10 por ciento y acciones contra el desabasto de insumos y personal.

Desde la mañana, a las oficinas centrales del Seguro Social, sobre Paseo de la Reforma, arribaron contingentes procedentes de diversos estados. Otro grupo se congregó en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. En la tarde, los manifestantes avanzaron hacia la Secretaría de Gobernación.

La protesta provocó complicaciones al tránsito vehicular y obligó al cierre paulatino de los carriles laterales y centrales de Reforma y Avenida Cuauhtémoc, donde los contingentes caminaron custodiados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A diferencia de las primeras mesas de negociación, la disidencia sindical endureció su postura y dejó en claro que la disputa ya no se limita únicamente a un ajuste en los ingresos.

Aunque mantienen la petición de un incremento salarial del 10 por ciento directo al tabulador, representantes de las bases advirtieron que la permanencia de Olivos Hernández al frente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) es un punto innegociable.

Desde el campamento que mantienen sobre Reforma, Eduardo Vinicio Martínez, conocido entre los manifestantes como «El Jefe Vini», confirmó que han reunido alrededor de 150 mil firmas procedentes de distintas unidades médicas del país, cifra que representa el 33 por ciento del padrón requerido por norma para exigir legalmente la remoción de la dirigencia y la convocatoria a un Congreso Nacional Extraordinario.

La jornada nacional tuvo réplicas simultáneas en varios puntos de la República. En Michoacán, el personal se concentró en la zona de La Paloma en Morelia para marchar hacia las oficinas del sindicato sobre la avenida Acueducto.

En San Luis Potosí, la marea de trabajadores partió desde el Hospital General de Zona número 50 rumbo al recinto sindical, pasando por la Alameda Central y la avenida Carranza.

En Tijuana, Baja California, contingentes de la Clínica 27 marcharon hasta la Clínica 1 para expresar su rechazo a las presuntas represalias emprendidas por la cúpula sindical contra quienes se suman al movimiento disidente.

En Monterrey, Nuevo León, la protesta se efectuó frente a la sede local del SNTSS.