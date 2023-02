Insiste Monreal en “piso parejo”

En su visita a Aguascalientes, Ricardo Monreal Ávila pidió reglas claras de manera urgente sobre el proceso de selección de candidatura a la presidencia entre los aspirantes de su partido, para frenar el uso de recursos públicos en la promoción de la imagen pública de estos perfiles, en el marco de su visita al estado de Aguascalientes.

El coordinador de la bancada de MORENA en el Senado indicó que tiene una propuesta que habrá de presentar a consideración de su partido, al afirmar que se requiere poner el piso parejo a contenientes, con el fin de poder competir en igualdad de condiciones.

En relación a la violencia que vive el estado vecino de Zacatecas, afirmó que no es exclusiva de su entidad de origen, sino un problema de todo el país, al acusar que su origen zacatecano y que el gobernador David Monreal sea su hermano, se usan para calumniarlo y atacarlo políticamente.

Comentó que al finalizar su periodo como gobernador de Zacatecas, entregó una gestión de buenos resultados pero lamentablemente se dejó entrar a grupos criminales, a los cuales se están enfrentando en la actualidad con el apoyo del Gobierno Federal.

Monreal Ávila señaló que muchos zacatecanos viven, trabajan, y estudian en Aguascalientes, por lo cual confió en que el estado se mantenga en condiciones de paz social. “Se estigmatiza. No es Zacatecas, es el país, y toco madera para que Aguascalientes siga con buenos niveles de seguridad, yo tengo muchos amigos aquí. Yo espero que juntos podamos lograr retomar el control de Zacatecas”, enfatizó.

“Si yo participo y se respetan las reglas claras no tiene que haber una fractura, yo no tengo Plan B. Queremos que no haya espectaculares, que haya cinco consultas, debates y que la ciudadanía participe libremente en foros regionales…” Ricardo Monreal