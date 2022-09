Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Ante la violencia que azota a Zacatecas desde hace meses, el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, advirtió a sus ciudadanos no viajar a esa entidad gobernada por el morenista David Monreal.

«Debido al aumento de la delincuencia, recientemente agregamos a Zacatecas a nuestra lista de ‘no viajar’. Sin seguridad no puede haber prosperidad y el apoyo a la inversión se desvanece. Invertir en seguridad y justicia fomenta las inversiones y la creación de empleos», alertó ayer el diplomático en su cuenta de Twitter.

En esa lista, publicada el pasado 17 de agosto, ya figuraba Zacatecas además de Guanajuato, Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas.

«Felicito a Nayarit, al Estado de México, y a Coahuila por mejorar en sus niveles de seguridad y, por lo tanto, un mejor nivel dentro de la Alerta de Viaje de 2022», dijo Salazar en una declaración publicada aparte en el sitio de la Embajada.

«Los estados en que se presentan situaciones de seguridad resaltan la importancia del Marco Bicentenario entre México y los Estados Unidos. En dicho marco, ambos países se comprometieron a mejorar la seguridad y a proteger mejor a nuestra gente. Sin seguridad no hay prosperidad», indicó.

Añadió que continuará interactuando de forma personal con todos los interesados, y todos los niveles de gobierno, para avanzar en la agenda de seguridad México-Estados Unidos.

El 30 de agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que acudirá a Zacatecas tras la violencia reportada la semana pasada

Adelantó que realizará la reunión de seguridad y la mañanera del viernes 9 de septiembre en Zacatecas, entidad azotada en los últimos días por la violencia.

El 27 y 28 de agosto se reportaron una serie de bloqueos en Zacatecas, en el que fueron despojados al menos una decena de vehículos, en su mayoría camiones de carga y autobuses de pasajeros.

Los hechos se reportaron principalmente en Fresnillo.