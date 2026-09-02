Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que la UNAM puede reducir su gasto administrativo y burocrático para destinar esos recursos a la docencia y ampliar los lugares disponibles para estudiantes de educación superior.

La Mandataria sostuvo que los 2 mil espacios adicionales abiertos por la Universidad representan un primer esfuerzo, pero consideró que todavía existe margen para realizar ajustes que permitan aumentar la matrícula.

«Me parece que la UNAM podría, y todas las instituciones de educación, hacer un esfuerzo de reducción de la parte administrativa y burocrática y orientar esos recursos para mayor docencia», señaló.

«Yo pienso que todavía puede hacer un esfuerzo de austeridad republicana en la parte administrativa y ubicar todos esos recursos, pues, para abrir más espacios de docencia. En verdad, esa es mi opinión».

La Presidenta informó que pidió a la UNAM compartir información sobre la procedencia de los aspirantes, sin proporcionar datos personales, con el objetivo de identificar las regiones donde existe mayor demanda y definir la ubicación de nuevos planteles.

Consideró que uno de los principales déficits se encuentra en el Estado de México, particularmente en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a su población y al número de jóvenes que demandan estudios universitarios.

Señaló que en los 10 municipios mexiquenses donde interviene actualmente el Gobierno federal habrá por lo menos un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos o de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez.

Sheinbaum recordó que hace dos años planteó a la Universidad la necesidad de aplicar medidas de austeridad y reconoció que, por su autonomía, corresponde a la propia institución decidir sobre el destino de sus recursos.

«La UNAM es autónoma y decide. Hicimos este llamado a la austeridad republicana hace dos años y la UNAM hizo un primer esfuerzo, creemos que todavía se puede hacer otro esfuerzo», sostuvo.

La Mandataria comparó el esfuerzo que reclama a las instituciones educativas con los ajustes realizados por su Administración y aseguró que entre 2025 y 2026 el Gobierno federal obtuvo ahorros adicionales por 200 mil millones de pesos en gasto corriente.

Explicó que esos recursos han permitido financiar aumentos salariales para trabajadores de base del Gobierno federal y maestros, además de programas sustantivos.