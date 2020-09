La Ruta del Vino, que tendrá lugar a partir de mañana y concluye el domingo próximo, se convierte en la vanguardia de un programa turístico de suyo esperanzador, al tener la finalidad de atraer a visitantes de la región centro del país y que se convierta en el detonador de este sector.

Aguascalientes no registra playas ni es un destino para viajes de placer, pero en cambio tiene un sentido especial para atraer la atención de los residentes de varias partes de la República y del extranjero, que pueden distinguir la arquitectura antigua y moderna a través de sus edificios y templos que datan de la Colonia o de las recientes centurias y de bancos y empresas que se han creado las últimas décadas.

Esta armonía es sólo una parte de lo que se puede apreciar en el recorrido que se haga por la ciudad capital y los municipios, cada uno con su propia historia y a lo que ahora se agrega la Ruta del Vino, en la que habrá 300 actividades vitivinícolas, taurinas, culturales y deportivas, misma que se confía deje una derrama de 28 millones de pesos.

La contingencia sanitaria le ha pegado con fuerza a las tareas turísticas, al grado que en tan corto período ha perdido más de 10 mil 400 millones de pesos, por lo que había que generar nuevas condiciones para hacerle frente a esta situación y una de ellas es la Ruta del Vino, que el gobierno del estado espera sea lo suficientemente llamativa para los habitantes de la zona centro del país, que por la cercanía pueden trasladarse uno, dos o hasta los cuatro días que durará este evento y disfrutar de la canasta de actividades que se ha preparado.

Para tal efecto se ha previsto una inversión de 12 millones de pesos, por lo que si todo sale como está planeado se duplicará el ingreso y en lo cual participan ocho dependencias gubernamentales y 16 organismos empresariales

La intención es que también participen habitantes de los once municipios del estado, que pueden turistear en su propia tierra y descubrir aspectos que por alguna razón no habían reparado en ello y que ahí están para su disfrute, al igual que de los visitantes, quines sabrán valorar lo que tiene Aguascalientes.

En cuanto a las condiciones sanitarias están garantizadas, según dijo el secretario de Turismo, Humberto Montero de Alba, por lo que se puede asistir a cada lugar sin riesgo alguno, con una vigilancia permanente para que se cumplan los protocolos.

Montero de Alba destacó que se tendrán actividades taurinas a cargo del empresario y matador de toros Arturo Macías “El Cejas”, que por cierto serán las primeras que habrá en la República Mexicana, bajo el marco de la pandemia.

Dentro del programa se incluyen recorridos por viñedos, cata de vinos, gastronomía, concursos, música y cultura, así como labores infantiles. De los viñedos y vinícolas que participan en la ruta turística están Cuatro Soles, El Potrerito, El Aguaje, Las Cruces, Hacienda de Letras, Santa Elena, Bodegas Origen, Casa Leal y Bodegas de la Parra, al igual que el Centro de Estudio de la Vid que se localiza en la Universidad Tecnológica del Norte.

También está previsto visitar las fábricas de quesos Sutti y Goaty y las ex haciendas de Garabato y San Blas; el Club Ecuestre Real Cañada Honda y la Finca Cuatro Caminos.

Como parte de las actividades destaca el Primer Gran Festival Taurino del Olivo, el Torneo Ecuestre Ruta del Vino, el Concurso Estatal de Vinos y el Campeonato Nacional de Ciclismo, asimismo el Festival de las Pastas, El Concurso de Paellas y el Festival de la Parrilla, habrá exposiciones, como la comercial, de vinos, taurina, de autos antiguos y de cerveza artesanal.

Un evento para todos los gustos, que se puede gozar con un gasto mínimo, ya que todo está planeado para que cada participante disfrute al máximo.

CREATIVOS Y COBRONES

Aunque está la similitud de sus palabras su destino se bifurca y más tarde vuelven a encontrarse, cuando se trata de meterle la mano a la cartera del ciudadano, por lo que a final de cuentas si se trata de cuestiones fiscales unos conciben qué debe hacerse para obtener más recursos y otros cómo lograrlos, así tenga que utilizar la presión y hasta el castigo.

Dice el director del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial (CIDE), Alberto Aldape Barrios, que en los próximos ejercicios fiscales los gobiernos estatal y municipales deberán ser “creativos, innovadores y eficientes para recaudar más dinero, vía nuevos impuestos, aumentar cargas tributarias y mejora la prestación de servicio públicos”.

En otras palabras, el ingeniero Aldape plantea presionar a los habitantes de Aguascalientes para que paguen en tiempo y forma y que además se imponga nuevas cargas fiscales, lo que él llama ser “creativos” y de esta manera los ayuntamientos tengan mayores ingresos.

Sin duda un gran reto, principalmente para los gobiernos municipales, que son los encargados de aplicar la tarifa del Impuesto a la Propiedad Raíz, más conocido como “predial”, en el que salvo Aguascalientes los demás registran rezagos en la captación, lo que entre otras razones se debe a que por años ha sido muy laxa la recaudación y esto es reflejo de que los alcaldes no quieren comprometer su estabilidad política, por lo que sólo reniegan de que hay miles de poseedores de terrenos que no pagan el gravamen, pero no lo exigen.

Hace unas semanas la Federación dejó en claro que los gobiernos estatal y municipal de todo el país deben de ser más eficiente en los impuestos, están obligados “a allegarse sus propios recursos públicos, pero si optan por esas estrategias en Aguascalientes, tendrán que etiquetar estos dineros en proyectos y programas con beneficio social, no para actividades de gasto corriente o administrativo”, sostuvo el titular del CIDE.

Puso el dedo en la llaga al citar que la sociedad se resiste a pagar impuestos por no haber transparencia, lo que se puede lograr si las contralorías ciudadanas le dan seguimiento a la aplicación de esos recursos y las contralorías públicas cumplen con su encomienda. Sólo así habrá seguridad de que lo recaudado tiene un fin social, reiteró.

Los once ayuntamientos de la entidad están obligados a mejorar la recaudación del predial y todo lo relacionado con derechos y servicios, de igual manera deben emparejar los costos del comercio en vía pública como una de las fuentes más importantes para los municipios, además de crear nuevos impuestos, ingreso que sería para mejorar la infraestructura comercial como mercados y áreas peatonales, entre otras.

También están los impuestos estatales en materia ecológica o verdes, por lo que aparte de crearlos es importante etiquetarlos, para que la sociedad sepa en qué se ejercerán, como por ejemplo en movilidad, seguridad y salud, entre otros rubros.

En síntesis, lo que propone Alberto Aldape al gobierno del estado y a los ayuntamientos es que obtengan más recursos, vía impuestos y derechos y para ser más eficientes en la cobranza le caigan encima a los ciudadanos, que paga porque paga o vendrán las multas y en última instancia despojarlo de sus propiedades.

PORRA FRACCIONADA.

El Presidente de la República llegó a su segundo informe oficial en medio de una trifulca verbal que nuevamente él mismo propició con los spots, por lo que no es gratuito que una parte de los mexicanos profieran: “Es un honor estar con López Obrador” y los contras respondan “Es un horror escuchar a López Hablador”. De siempre han existido exclamaciones favorables y hostiles al gobernante en turno, de ahí que no sorprende que siga esta dinámica con el actual titular del Ejecutivo, que por su parte es proclive al agravio sin importar las consecuencias que puedan tener, por lo tanto los aludidos y quienes no comulgan con sus ideas inventan cada frase que en última instancia no pasa de ser un desahogo, pero que le molestan y tan es así que desde el púlpito de Palacio Nacional responde en términos más duros, atenido a que la investidura da para eso y más, independientemente de que sirve para el esparcimiento. Lo que unos y otros no pueden eliminar son los gravísimos problemas de inseguridad y salud que afecta a la sociedad nacional, que laceran en extremo.