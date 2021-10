Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La llegada de Iván Pliego Moreno a la presidencia de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) prendió las alertas entre especialistas.

Lo anterior porque es el primer salto de un directivo de una Afore pública a un órgano regulador en 14 años de historia, hecho que podría repercutir en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) del País, además de que se incumplió con la ley.

La Ley del SAR es clara y establece que el presidente de la Consar no debe ser agente de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, ni desempeñar cargo de elección popular, ser accionista, consejero, funcionario o comisario.

De acuerdo con su artículo 10, que habla de los requisitos que debe reunir un presidente de Consar, su nombramiento hecho el 3 de septiembre por el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, infringe lo establecido.

Ese día, el consultor financiero Mario Di Costanzo señaló que la designación es ilegal, ya que el nuevo presidente de Consar viola las fracciones II y V del artículo 10 de la Ley respectiva porque no cumple con los requisitos.

Iván Pliego Moreno, viene de ser vocal ejecutivo de PensionISSSTE, así que de regulado pasará a tener acceso a toda la información de las otras nueve Afores privadas.

Este acceso incluye estrategias comerciales, capacidades operativas y de inversión, riesgos a los que se enfrentan, información financiera, entre otros rubros y condiciones.

La Ley enlista como una de las facultades del presidente de la Consar la de realizar la regulación y supervisión de los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, lo cual es un proceso que da acceso a la entraña operativa de las Afores.

«El Presidente de la Comisión es la máxima autoridad administrativa de ésta», indica le Ley.

Para diversos especialistas en pensiones y Afores que pidieron el anonimato, los riesgos de tener a un ex regulado al frente de la Consar es que se puede intentar beneficiar y favorecer a la Afore pública, lo cual puede generar problemas en la seguridad de los recursos y el uso de éstos en los proyectos de inversión.

Eso implicaría que la Consar pierda su neutralidad, algo que se ha intentado evitar desde que se creó PensionISSSTE en 2007.

«Nunca en la historia han puesto a un vocal ejecutivo de PensionISSSTE en Consar, nunca, es inusual. (.) Lo que vamos a ver es a una Consar que ahora va estar mucho menos neutral y más bien va estar de lado de uno de los regulados. Yo creo que aquí va a ser inevitable ese tema», dijo un analista.

Además, alertan, se podría revivir el riesgo de que se busque una Afore única pública con el discurso de tener comisiones más bajas.