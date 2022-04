El control de precios que busca implementar el Gobierno Federal no funciona y puede resultar contraproducente al dar señales de implementar políticas de los años 70 que ya no operan, destacó el presidente del Colegio de Economistas de Aguascalientes, José Gil Gordillo Mendoza.

El especialista calificó como inviable el querer controlar precios desde el Gobierno ya que lo primero que hacen las personas es almacenar para esperar que después suba el precio, entonces restringen la oferta y eso hace que la demanda sea mayor.

Consideró que el Gobierno de la 4T está dando señales otra vez de que tendremos una economía en donde se quiera implementar políticas de los años 70, lo cual no va en estos tiempos, dado que ya hay demasiada información a nivel global y muchas cosas se importan. “No vas a lograr cambiar el precio del mercado, a menos que quieras restringir las exportaciones o ampliar las importaciones, que eso a la larga perjudica a los productores locales”.

Afirmó que en el tema de los hidrocarburos, tal y como lo hizo con el gas al controlar su precio fue muy diferente, porque al Gobierno sí le correspondía por ser ellos un ente regulador, sin embargo en el tema de los productos en general es muy diferente. “No sé qué tan buena señal pueda ser esto, habrá ver en qué productos, pero definitivamente va a ser muy complejo implementarlo, por lo cual pudiera esta medida estar un poco fuera de la realidad, de lo que está dentro del control del gobierno, a menos que sea a través de los cupos de importación y exportación, tomando en cuenta que se tuviera la producción necesaria que en muchos casos no se tiene”.

Apuntó que a veces le conviene mucho más al productor exportar que vender su producto en el mercado local y todo lo que favorezca el control de la inflación es bienvenido, pero tiene que ser con una estrategia mucho más pensada a través de la Secretaría de Economía Federal.

Estableció que el Gobierno Federal debe hacer una estrategia de consumo de productividad del campo, de ver qué se está produciendo en cuanto al tipo de cultivo, lo cual no se hace de la noche a la mañana. “Debería tratar de regresar los apoyos al campo sobre todo en lo que son los granos, se tiene que combatir con productividad, dado que Ucrania y Rusia son de los principalmente productores de varios granos y eso es lo que está haciendo también la escalada de inflación”.

