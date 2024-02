Los audífonos aparecen como una de nuestras herramientas digitales más importantes en el día a día. La mayoría de las personas los utiliza por varias horas a lo largo de sus jornadas, siendo nuestros compañeros de cada trayecto.

En esta oportunidad, queremos profundizar un poco más sobre estos dispositivos. Por eso, vamos a analizar la evolución de los auriculares, el pasaje de los analógicos a los inalámbricos y los distintos tipos que existen.

¿Qué características se deben tener en cuenta para elegir los auriculares ideales?

La durabilidad de los auriculares está determinada por la calidad de los materiales con los que están fabricados y por el tipo de cuidado que les den a cada usuario. Esto no depende siempre de la marca, ya que hay excelentes dispositivos electrónicos que no son de primeras marcas, por lo que resulta importante saber determinar cuáles son los puntos más importantes para tomar en cuenta para comparar dos modelos de auriculares de la forma más objetiva posible.

Algunas de las principales recomendaciones que te damos para elegir cada uno de los distintos modelos de auriculares disponibles son los siguientes:

Auriculares con cable: dentro de este tipo de auriculares, hay algunos modelos que son más simples y otros que son reforzados, generalmente dedicados para realizar deportes. Para elegir un modelo más durable, te recomendamos que te fijes primero en que la ficha del enchufe esté reforzada, ya que esta es una de las partes que sufre más desgaste, así como también la unión de cable con los audífonos. Por su parte, en lo que respecta a la calidad de sonido, estos auriculares también son muy eficientes, ya que pueden tener graves más profundos.

Auriculares de vincha: en este tipo de auriculares deberías tomar en cuenta, además de los cables, la firmeza de la vincha. Si bien es raro que un auricular de este tipo se rompa justamente en la parte de la vincha, sí sufren desgaste y se estiran, por lo que resulta más conveniente que sea reforzado.

Auriculares inalámbricos: estos auriculares no sufren desgaste por parte del cable, obviamente. Pero sí sufren desgaste de otros componentes, como la batería. Por lo tanto, es fundamental leer comentarios de otros usuarios al respecto de la durabilidad de los audífonos y de su vida útil promedio. De esta manera, es posible determinar si un modelo resulta más conveniente o no. Así como también hay que comparar la eficiencia de la conectividad, ya que hay auriculares inalámbricos que tienen problemas de conexión.

Auriculares semi inalámbricos: estos auriculares sí tienen un cable que une a los audífonos. Por lo tanto, para asegurarte de que tendrán una mayor durabilidad, es importante comparar los tipos de cables que usan los audífonos. Además, es recomendable prestarle atención al tipo de anclaje que tienen los audífonos en la oreja. Los que son de tipo deportivo son mucho más eficientes, ya que se amoldan mejor y es más difícil que se caigan al suelo.

Tomando en cuenta estos consejos, es posible encontrar el modelo ideal de auriculares. Aunque hay otras características para tomar en cuenta con respecto a la durabilidad y, sobre todo, a la calidad del sonido, estos son los puntos más importantes para considerar. Por su parte, a continuación, vamos a explicar otras características que pueden influir en la forma en la que funcionan los audífonos.

Los clásicos auriculares con Cable

Qué mejor forma de empezar nuestro artículo que con los primeros auriculares: los auriculares con cable. A pesar de la creciente presencia de tecnologías inalámbricas, estos auriculares se mantienen como una opción muy popular por su gran calidad de sonido y lo conveniente de su conexión.

Al no necesitar ningún tipo de carga siempre están listos, además de que aquí no vamos a encontrar ningún tipo de problema de conectividad. Hoy en día, con lo complicados que pueden ser los aparatos eléctricos, no son pocas las personas que vuelven a lo analógico.

No obstante, los retos también han acompañado a este diseño clásico. Los cables, aunque parte integral de su identidad, hace que tengan problemas a la hora de guardarse, ya que es casi imposible diseñar auriculares que no se enreden.

Por otro lado, el rápido crecimiento de la tecnología bluetooth hizo que cada vez más usuarios busquen opciones inalámbricas durante finales de la década del 2000.

Entonces, la necesidad de un pasaje hacia las nuevas modas y tecnologías se hizo evidente.

Los Auriculares inalámbricos

Prácticamente de la noche a la mañana la mayoría de los usuarios pasó de los auriculares con cable al bluetooth. Sin embargo, quienes hagan un poco de memoria podrían darse cuenta que estos tienen un poco más de historia.

A pesar de que no podemos negar que los audífonos inalámbricos sufrieron un boom en los últimos años, la realidad es que están dando vueltas en el mercado desde finales de la década de los 2000.

Todo tiene que ver con los costos. En un principio, está tecnología era muy poco accesible, estando reservada para los usuarios especializados o los más pudientes.

Esto a su vez hizo que el mercado de estos dispositivos fuese bastante pequeño, y los mercados pequeños suelen apostar por los bienes de lujo, lo que no hizo mucho para bajar los costos.

Sin embargo, hacía finales de la década del 2010 los costos bajaron estrepitosamente con el surgimiento de varias marcas chinas con la capacidad de competir cabeza con cabeza con los modelos occidentales.

Luego de su aparición, el mercado creció muchísimo, por lo que los precios generales bajaron. Hoy en día, un modelo inalámbrico no es mucho más caro que uno con cable.

Más allá de esto, algunos equipos como audífonos Beats también incluyen importantes innovaciones en la tecnología de sonido.

A pesar de que los auriculares in-ears como estos suelen priorizar la comodidad al audio, las mejoras en la tecnología han permitido obtener una gran calidad de audio en equipos tan pequeños.

De una u otra forma, equipos como los audífonos Beats inalámbricos significaron una verdadera revolución en la manera de escuchar música. Esta le permitió a los usuarios sentir a los equipos como una extensión de sí mismos, ofreciendo una experiencia auditiva sin restricciones.

Sin embargo, este avance no estuvo exento de desafíos. La calidad de sonido a menudo se veía comprometida en comparación con sus contrapartes con cable, y la necesidad de cargar los auriculares se convirtió en un nuevo factor a considerar.

Aun así, la comodidad y la flexibilidad que brindan los auriculares inalámbricos los posicionaron como la opción líder.

Semi Inalámbricos

Por otra parte, un poco después de la extensión de los auriculares inalámbricos, muchos usuarios empezaban a extrañar las ventajas de los modelos con cable. Sin embargo, la tecnología Bluetooth ya estaba muy inculcada, por lo que comenzó a surgir la necesidad de un punto medio.

Para responder a ella, los auriculares semi inalámbricos hicieron su aparición. Estos se presentan como una fusión equilibrada de lo tradicional y lo innovador. Al unir los auriculares con un cable que luego se conecta mediante Bluetooth, ofrecen comodidad sin sacrificar por completo la conexión inalámbrica.

Esta categoría representa un puente para aquellos que buscan lo mejor de ambos mundos. Aunque menos populares que sus contrapartes, los auriculares semi inalámbricos destacan como una opción cómoda para aquellos propensos a perder auriculares, brindando estabilidad sin renunciar a la movilidad.

Los distintos tipos de auriculares

Empecemos con los auriculares inear. Los auriculares inear, al introducirse directamente en la oreja, permiten alcanzar una claridad y resonancia bastante superior. Esta proximidad al oído no solo garantiza una sujeción firme, sino que también permite explorar posibilidades avanzadas en el diseño de sonido. Los modelos que aprovechan esta tecnología han surgido como algunos de los mejores en el mercado, ofreciendo una calidad de sonido excepcional.

Por otro lado tenemos a los circumaurales, los que se muestran como una gran opción para aquellos que buscan una experiencia auditiva envolvente.

Al cubrir la oreja por completo, estos ofrecen una cancelación de ruido excepcional, permitiendo a los usuarios sumergirse por completo en lo que están escuchando. Aunque más adecuados para entornos interiores, estos auriculares destacan por su rendimiento excepcional.

Tampoco podemos dejar de mencionar a los auriculares supraaurales. Aunque pueden sonar complejos, estos son simplemente auriculares grandes que no envuelven completamente la oreja. Este diseño ofrece comodidad sin perder la calidad de sonido, dándonos una opción intermedia entre los circumaurales y los inear.

Finalmente, los auriculares clip ear, con su diseño que sigue la forma natural de la oreja, ofrecen un agarre sólido. Disponibles tanto inalámbricos como con cable, brindan opciones versátiles para una amplia gama de usuarios.

Con esto último damos por finalizado el artículo de hoy. Cómo ya mencionamos, todavía estamos en un momento de gran crecimiento y cambio en los auriculares. En base a esto, puede ser difícil imaginar que deparará el futuro.

Sin embargo, de la misma forma que quienes hayan estado atentos hubiesen podido anticipar la llegada al mercado masivo de los audífonos inalámbricos, observar con atención las nuevas tendencias pueden darnos un vistazo al futuro.