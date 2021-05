Crean un hilo dental eléctrico que facilita su uso y la limpieza bucal para las personas en general, el cual incluso está hecho de material ecológico, informó Ana Italia Marín Bosque, integrante del Colegio de Médicos Cirujanos Dentistas de Aguascalientes.

La especialista señaló que recientemente salió al mercado un revolucionario producto por parte de una empresa con sede en Los Ángeles, California en Estados Unidos que diseñó un hilo dental eléctrico, el primero en el mundo que además es ecológico al estar hecho de materiales sostenibles que incluyen aluminio anodizado y bioplásticos que no son tóxicos y que están producidos a partir de almidón de maíz, a diferencia de los plásticos que están hechos de combustibles fósiles y que es completamente biodegradable.

Comentó que la creadora es una paciente que siempre se cepilló bien sus dientes, pero que no utilizaba el hilo dental con frecuencia y cuando vio mermada su salud dental y acudió al dentista, la cuenta le apareció muy alta en lo que tuvo que pagar, por lo que decidió hacer una investigación seria para desarrollar esta tecnología y pensó que tenía que haber una mejor manera y más fácil de utilizar el hilo dental.

Indicó que este hilo dental eléctrico estará disponible de manera masiva a partir de septiembre de este año y se desarrolló en colaboración con algunos dentistas en Estados Unidos, con el objetivo de que su utilización sea más rápida y más fácil, por lo que a finales de este año, los desarrolladores están planeando hacer 2 investigaciones clínicas independientes y enviar una solicitud a la asociación que agrupa a todos los dentistas en la Unión Americana para que den su sello de aceptación. “Ellos dicen que su producto ya lo han probado en docenas de bocas en el proceso de creación y de prototipos y en los comentarios de los usuarios afirman preferir usar este tipo de hilo en lugar del otro método de limpieza interdental”.

Marín Bosque recordó que el hilo dental es un instrumento importante que ayuda a limpiar de mejor manera la dentadura, sobre todo en los espacios que hay entre los dientes y muelas donde suelen alojarse residuos de comida y que el cepillo no puede penetrar, por lo que de no quitarse, puede generarse la reproducción de bacterias y caries interproximales.