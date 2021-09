Difícil de explicar que por culpa de terceros se tenga que paralizar la producción de las armadoras de automóviles, lo que además de perjudicar el programa anual pone en riesgo la estabilidad laboral en las compañías. En principio se aceptó como algo normal el retraso en la recepción de componentes, al considerarse como un problema pasajero, pero esto ya se pasó de la raya y hoy tiene preocupados a fabricantes, trabajadores y al sistema económico de Aguascalientes, que depende en gran medida de estas empresas.

Nissan tiene listo el modelo 2022, el cual debe ir al mercado a partir de este mes, pero ante la falta de componentes la producción va a ser muy limitada, mientras que los clientes tendrán que esperar a que todo se normalice.

El secretario general del Sindicato de la Industria Automotriz y Metalmecánica, Rogelio Padilla de León, dijo que Nissan ha estado trabajando en los nuevos modelos para enviarlos al mercado, pero ante el desabasto de esas piezas es factible que el número de vehículos será muy lejos de lo esperado.

Es una situación que se mantiene como “muy crítica”, apuntó, puesto que hay unidades ensambladas “a medias” en los patios de las empresas, precisamente por falta de algún componente, lo que ha provocado que se tome la decisión de no ensamblar vehículos si no están todas las partes, ya que no se debe tenerlos sin terminar.

Reconoció que “antes se hacía también para tener el personal ocupado o para tener una actividad, aunque no fuera una actividad rentable, porque si no se tiene un vehículo terminado, no se puede vender y esto se ve reflejado en las empresas en donde hay inventarios con vehículo inconcluso”.

Es una situación que ha sido reiterativa durante el presente año, por lo que 2021 ha sido más complicado que 2020 para el ensamblado de automóviles, no obstante el paro que por casi cuatro meses enfrentó el sector luego del decreto presidencial, pero al paso que se lleva con las jornadas y las horas sin producir este año puede ser con más tiempo de paro que el anterior.

La producción en el medio automotriz es cercana al 70%, pero la falta de componentes y de seguir con los paros intermitentes, no se descarta que pudiera bajar a 67 o 68%, lo que está sujeto a que puedan fluir algunas autopartes, que a veces se retrasa su envío o no se reciben las que se requieren, algo con lo que también se ha tenido que enfrentar.

El asunto es demasiado serio a nivel nacional, ya que entre enero y mayo de 2021 se dejaron de producir 213 mil automóviles por falta de semiconductores, tan sólo en mayo se dejó de ensamblar más de 77 mil unidades por falta del chip. Las firmas más afectadas son Nissan, General Motors, Volkswagen, Stellantis (antes Fiat Chrysler), Toyota, Mazda, Honda y Ford. El volumen que se dejó de armar entre enero y mayo de 2021 significa el 18% del total que no fueron fabricados en México por falta de semiconductores en toda el área de Norteamérica.

A nivel regional se dejaron de fabricar en México, Estados Unidos y Canadá un millón 158 mil por desabasto del chip, lo que personifica 7.5% del total de unidades que se fabrican en la región, por lo que sería de gran valor que Taiwán semiconductores comience operaciones en su planta de Estados Unidos, con lo que podrá atender las necesidades regionales, mientras tanto el panorama no es nada halagüeño ya que se considera que en lo que resta del año seguirá este problema, por lo que a nivel global habría una pérdida de 3.9 millones de vehículos de producción ante la escasez del componente.

ESCABROSO

Mientras en Aguascalientes se mantienen las situaciones contrapuestas respecto al aborto, la Suprema Corte de Justicia se encamina hacia la despenalización, por lo que se avecina otra pendencia entre los que están a favor y en contra.

Apenas el pasado 31 de agosto se dio a conocer que existe en esta entidad un aumento en la suspensión del embarazo, lo que al estar catalogado como delito podría ser motivo de investigación. Un total de 10 abortos han ocurrido durante el presente año en Aguascalientes, de acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el que se menciona que durante el mes de julio fue en el que más los hubo, al presentar cuatro, mientras que en mayo fueron tres; en junio dos y uno en abril, en tanto el primer trimestre del año no hubo un solo evento.

A nivel nacional hay un registro de 432 denuncias, con un promedio de dos abortos diarios, por lo que en los estados en que está prohibida la interrupción es motivo de indagatoria y en su caso se castiga a los responsables, que serían la mujer y en algunos casos con la complicidad del varón, además del médico o personas que hayan intervenido en el aborto.

Diversas organizaciones mantienen la presión sobre el Congreso del Estado para que no lo despenalice, exigiendo que se respete el derecho a la vida desde la concepción, mientras que otros grupos exigen que se elimine el aborto como delito y se deje a la libre elección de la mujer si desea suspender la gestación.

Ha sido una lucha que tiene varios años y hasta la fecha los antiabortistas han logrado su propósito, pero esto podría irse a la máxima potencia con la intención de la Suprema Corte de invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que castiga de 1 a 3 años de prisión a la mujer que interrumpe voluntariamente el embarazo, lo que a juicio de los analistas es un paso para declarar en el país como inconstitucional la penalización del aborto.

Los ministros de la Corte sostienen que lo determinado en Coahuila viola los derechos de las mujeres y personas gestantes “a decidir sobre su vida, el libre desarrollo de la personalidad, la salud reproductiva y sexual y la no discriminación por razones de género y condiciones de pobreza”, entre otros, que son justamente los argumentos de los que están a favor del aborto y que promueven principalmente los partidos de izquierda.

Aquí la cuestión es saber en qué momento van a chocar diputadas y diputados del PAN y PRD, que por largo tiempo han comido del mismo plato, debido a que los panistas son firmes opositores al aborto, mientras que los perredistas impulsan que se deje sin efecto cualquier castigo y estigmatización de las mujeres que han recurrido a esa práctica.

En caso de que la Corte determine la despenalización lo más espinoso para los legisladores vendrá cuando tengan que adecuar la legislación local con la federal y ahí no cabrán interpretación o que le saquen la vuelta, sino que será de acatamiento obligatorio, por lo que se avizora en la próxima LXV Legislatura episodios que harán historia, si se tiene en cuenta que el PAN es mayoría pero los perredistas buscarán por todos los medios que se cumpla el dictamen.

A UN RITMO CONSTANTE

Por momentos hay una desviación de la realidad y más cuando la mayoría de las noticias son negativas, por lo que se supone que se camina sobre la cuerda floja, cuando lo cierto es que también existen cuestiones positivas que deben ser conocidas, analizadas y asimiladas, es el caso del crecimiento que tuvo Aguascalientes de 20.3% en el primer cuatrimestre del año, comparado con lo registrado en el mismo período de 2020. El Indicador Mensual de la Actividad Productiva por Entidad Federativa, que registra la oferta de información estadística de corto plazo a nivel estatal, asegura dar un seguimiento al comportamiento de las actividades económicas del sector secundario en los estados. Los que reportaron mayores incrementos mensuales con cifras ajustadas estacionalmente en su actividad industrial, fueron Tlaxcala, Tabasco, Chiapas, Querétaro, Veracruz, San Luis Potosí y Jalisco. En lo que cabe Aguascalientes avanza, pese a los problemas que ha habido con la pandemia, pero se han logrado sortear y va por el camino correcto hacia la recuperación, lo que no va a ser fácil ya que los estragos del coronavirus están presentes, pero con la mayor voluntad de los ciudadanos es posible superar esta etapa.