Aguascalientes es sede del Primer Foro Regional Inmobiliario 2026, encuentro que reúne a especialistas de la región centro del país, en un contexto en el que la actividad inmobiliaria local registra un crecimiento cercano al 20% en lo que va del año, impulsada por el dinamismo económico, la atracción de nuevas inversiones y el incremento poblacional.

Durante la inauguración del evento, la gobernadora Tere Jiménez destacó que el desarrollo de la entidad exige atender la demanda de espacios habitacionales de manera incluyente. En ese sentido, refirió que el Gobierno del Estado, a través del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP), mantiene en proceso de desarrollo y construcción más de 14 mil viviendas sociales distribuidas en diversos municipios.

Por su parte, la presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Jenny Althair Riva Padilla, subrayó que el dinamismo del sector trasciende las transacciones comerciales, al funcionar como motor para la generación de empleo, el fortalecimiento de las empresas y la consolidación del patrimonio familiar.

Asimismo, la dirigente reconoció las condiciones brindadas por la administración estatal para la realización de este encuentro.

A su vez, el coordinador de la Región 7 Centro de la AMPI, Francisco Eduardo Naif Gallegos, respaldó la elección de Aguascalientes como sede inaugural del foro regional y destacó las facilidades otorgadas por las autoridades locales para su organización.

Finalmente, Mauricio Peña Méndez, presidente del capítulo local de la AMPI, detalló que las jornadas de trabajo cuentan con la participación de profesionales del sector procedentes de San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes, con el objetivo de intercambiar estrategias y fortalecer la actividad inmobiliaria regional.