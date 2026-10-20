Las demandas laborales de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social deben mantenerse separadas de las deficiencias en la atención médica, consideró Alfredo González González, secretario general de la Federación de Trabajadores de Aguascalientes.

Ante las recientes manifestaciones del personal, señaló que, tras el rechazo al incremento salarial propuesto, corresponde a las representaciones sindical e institucional retomar las negociaciones hasta alcanzar un acuerdo respaldado por la base trabajadora. Indicó que la revisión del contrato colectivo debe resolverse mediante el diálogo y la consulta a los trabajadores, al considerar que las demandas de mejores salarios, prestaciones y condiciones laborales son legítimas. Sin embargo, sostuvo que estas exigencias deben distinguirse de los problemas operativos del instituto y de las posibles diferencias relacionadas con la renovación de la dirigencia sindical.

Reconoció las quejas de los derechohabientes por la falta de medicamentos, las demoras en consultas con especialistas y las dificultades para recibir atención oportuna. Afirmó que el IMSS debe garantizar la entrega de los medicamentos prescritos, la asignación de citas en plazos razonables y la prestación de servicios médicos con calidad y calidez. Apuntó que los usuarios tienen derecho a recibir atención adecuada y que la institución debe responder a las deficiencias en el abasto de insumos, medicamentos y servicios especializados.

Asimismo, consideró lamentable que los trabajadores enfrenten inconformidades laborales mientras atienden las necesidades de los pacientes, situación que puede repercutir en la prestación de los servicios.