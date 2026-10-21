La investigación científica para desarrollar un solo programa de mejoramiento genético agrícola en la entidad consume hasta 8 millones de pesos, una inversión presupuestal mediante la cual el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) busca amortiguar los estragos del cambio climático en el campo, informó Omar Santana, director del organismo en el estado.

El titular de la dependencia estatal explicó que estos recursos financieros actualmente asignados provienen de un esquema de colaboración en el que participan la Secretaría de Agricultura, la iniciativa privada, el gobierno del estado y el propio INIFAP.

Los trabajos de investigación requieren varios años de experimentación técnica para seleccionar variedades agrícolas capaces de resistir las alteraciones en los ciclos meteorológicos.

Respecto al comportamiento del clima, Santana señaló que los registros de los últimos 70 años confirman que fenómenos como El Niño se repiten en ciclos de tres a siete años.

Aunque el presente ciclo agrícola inició con precipitaciones favorables, posteriormente se registró un periodo de sequía superior a los 40 días que intensificó la presencia de plagas y la incidencia de enfermedades en las siembras de maíz, además de incidir en cultivos como el durazno, que requiere de heladas severas para completar su ciclo biológico.

Como resultado de estos procesos de financiamiento y experimentación, el instituto liberó el híbrido de maíz 396 -denominado «El Pinto»-, probado para la industria nixtamalera por su rendimiento y sanidad.