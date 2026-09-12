El altiplano semiárido que abarca Aguascalientes y la región centro-norte del país enfrenta una severa amenaza económica y agropecuaria debido al impacto acelerado del cambio climático, la degradación de los suelos y el inminente recorte en la disponibilidad de agua.

José Antonio Cueto, director del Centro de Investigación Regional Norte Centro del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), advirtió que los pronósticos para los próximos 15 años prevén variaciones drásticas en la precipitación, de entre 21 milímetros adicionales y 92 milímetros menos de lluvia, así como incrementos de temperatura de entre 1.6 y 2 grados Celsius.

Durante la Expo Maíz 2026, el especialista detalló tres grandes retos regionales que requieren atención inmediata por parte del sector productivo local:

· Efectos térmicos y plagas: el aumento sostenido de la temperatura ya merma los rendimientos agrícolas e impulsa la propagación de enfermedades fitosanitarias, como la fusariosis.

· Rediseño de los ciclos agrícolas: ante la pérdida de productividad durante el verano -cuando cosechas como la del maíz caen de 60 a 20 toneladas por hectárea-, se propone eliminar dicho ciclo y sustituirlo por un esquema enfocado en la primavera y el invierno. Los meses más cálidos se aprovecharían para regenerar los suelos empobrecidos tras más de 50 años de explotación.

· Crisis de disponibilidad hídrica: se anticipa una reducción de hasta 30% en la disponibilidad de agua a partir del próximo año en la región, debido al crecimiento demográfico y a la sobreexplotación histórica de los acuíferos, cuyos niveles descienden a razón de 1.5 metros anuales.

Ante el panorama observado en cuencas vecinas, Cueto exhortó a los productores de Aguascalientes a revisar el estado de sus suelos y adoptar innovaciones tecnológicas para mantener la rentabilidad de la actividad agropecuaria regional.