Implementa el Centro de Apoyo a Niños con Cáncer IBP Aguascalientes una agenda de distribución gratuita para aquellas familias que tengan a algún menor en tratamiento oncológico, donde se especifiquen los tratamientos y acciones que llevan a cabo, a manera de control y seguimiento, así lo dio a conocer su coordinador Roberto Flores Salas.

El activista comentó que a raíz de un trabajo realizado durante 2018 y 2019 por parte de Canica Aguascalientes con chicos sobrevivientes de cáncer para saber qué había después de su tratamiento oncológico y entre todas las conclusiones a las que llegaron fue que para muchos niños, la experiencia fue con base en lo que les platicó su papá o mamá, ya que varios no lo recuerdan o lo recuerdan a medias y lo que les dicen sus papás es algo que no les puede beneficiar a ellos o es una historia no tan buena o propositiva y mejor la ocultan, por lo que el recuerdo del cáncer estaba distorsionado.

A raíz de ello, dijo que realizaron un trabajo psicológico pensando en una herramienta más neutral que no esté viciada por la opinión de los padres y por ello desarrollaron una agenda donde los papás lleven un control y un orden más específico de lo que han vivido sus hijos y les sirva en caso de que ocupen de otro cuidador para que sepa del tratamiento oncológico, los medicamentos, lo que está viviendo el niño, cuál es su doctor, entre otras cuestiones básicas.

Afirmó que a través de esta agenda, en Canica Aguascalientes buscan que el niño con cáncer pueda tener un soporte para que le puedan delegar a alguien más, ya que no sólo es para anotar, sino que vienen involucradas otras disciplinas como las preguntas más comunes a los oncólogos, la salud bucal que deben tener los niños, el trabajo psicológico a tener en cuenta, la nutrición en cuanto a los alimentos que se deben dar al paciente, la rehabilitación crítica, los ejercicios que le pueden ayudar al paciente de manera más efectiva y otras disciplinas que pueden dar información que pueda servir a los chicos. “Ahorita estamos repartiendo estas agendas de manera gratuita a quienes gusten en nuestras instalaciones ubicadas en la calle Pico de Orizaba #225 en el fraccionamiento Jardines de la Concepción y se les explica a los padres cómo se debe de usar”.