Pedro Roman Zozaya Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El senador del denominado Grupo Plural, Gustavo Madero, afirmó que la iniciativa para que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública hasta 2028 está «engendrada con el semen de la corrupción».

Entrevistado en Palacio Nacional, donde sostuvo una reunión con el Secretario de Hacienda para abordar temas relacionados con el presupuesto 2023, argumentó que el apoyo de priistas a la propuesta se debe a que el Gobierno presionó a «Alito» Moreno y ha hecho de todo para «doblar».

«Han hecho de todo para presionar y doblar, yo por eso digo que esta iniciativa está engendrada con el semen de la corrupción, desde su origen fue inoculada con la corrupción, de presionar a Alejandro Moreno de una manera pública, notoria», dijo.

«Solicitando incluso el juicio político, el desafuero y si esto se da con fundamentos y ya no se procede quiere decir que están negociando con la impunidad y esto es un poco lo que marca el ADN de esta iniciativa».

La víspera, Morena quedó cerca de conseguir el aval para ampliar las labores de seguridad del Ejército y la Marina, con negociaciones del Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que provocaron la división del PRI y la pérdida de un senador en la fracción del PAN.

El ex panista abundó que la propuesta, presentada por el PRI y apoyada por Morena, nace con «este pecado original», así como la comprar votos a la mala y cooptación de senadores como Raúl Paz.

«Y las llamadas de embajadores, gobernadores hacen de esta iniciativa una iniciativa que tiene una motivación y una intención de tipo político de debilitar un bloque de contención en el Senado y una alianza electoral para el Estado de México y para el 24», añadió.

-¿Con ustedes habló el secretario de Gobernación?, se le preguntó.

«Nones, ni pa qué desperdiciar la saliva», respondió.

Madero calificó como un triunfo del «bloque de contención» que, al no haber los votos necesarios para aprobar la reforma constitucional, el propio Morena haya propuesto devolver el dictamen a comisiones.

«Yo lo considero un triunfo del bloque de contención, es un triunfo proporcional del tamaño de la presión que ejerció el Gobierno para romper el bloque, de ese tamaño es el triunfo que celebramos, ganamos 10 días», mencionó.

«Y estos 10 días pueden suceder dos cosas: o que traten seguir consiguiendo votos a la mala con presiones, con chantajes o a la buena, abriéndose para discutir la estrategia () el fortalecimiento de las Policías municipales y también la rendición de cuentas, que una participación del Ejército sea de manera complementaria, fiscalizada, regulada y con rendición de cuentas, que es lo que queremos».

El senador afirmó que el retiro del Ejército de las calles es un falso debate, pues lo que se requiere es que se fortalezcan las Policías civiles y que las Fuerzas Armadas cumplan con lo establecido en la Constitución.

«Hay apertura para analizar (la iniciativa) si se revisan los compromisos y se garantiza su cumplimiento, que no sea otra burla porque hace tres años y medio lo pusimos en la Constitución y nunca se aplicó desde el primer día», criticó.

«Entonces, cómo hacerlo para que tengamos garantía y que tenga indicadores de cumplimiento semestrales para ir avanzando en una revisión de la estrategia que sí funcione en coordinación con las policías civiles y la participación del ejército de manera complementaria».

Cuestionado sobre la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador para consultar a la población sobre la propuesta, Madero dijo que «hay que consultar a la ciudadanía», pero también a especialistas e incluso a miembros del Ejército.

«Yo le pediría al Presidente que consultara a las Fuerzas Armadas de manera abierta, franca, no al titular de la Defensa, sino a los generales, coroneles, a los mandos, a ver cómo están, si están bien tratados los que están incorporados a la Guardia Nacional porque algunos han sufrido pues un trato no digno verdad», opinó.

«Y para qué queremos más tiempo si ni siquiera están combatiendo la delincuencia, porque la estrategia de abrazos no balazos ¿perpetuarla?, es condenarnos a que siga incrementándose la violencia y la inseguridad. Me preocupa mucho las elecciones, la participación de la delincuencia organizada de manera creciente y como el Ejército pues no ha tenido, incluso la GN, la capacidad de disuasión, más bien pudiera parecer que este es un riesgo que se presenta si se continúa con esta estrategia».

Madero ventiló que el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, invitó a legisladores de los distintos grupos parlamentarios para hablar del paquete económico y escuchar inquietudes de cara a la discusión del mismo.

Hay que usar a las Fuerzas Armadas.- Ifigenia Martínez

La senadora de Morena, Ifigenia Martínez, afirmó que hay que utilizar a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad.

«Mi opinión en lo personal es que hay que utilizarlos», sostuvo en Palacio Nacional tras participar en una reunión entre legisladores y el Secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

«No nada más para el exterior, sino si hay necesidad, pues también para el interior siempre con la debida autorización de las autoridades locales».

En entrevista, Martínez consideró que la iniciativa que busca mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta 2028 permite abrir un buen foro de discusión.

Sobre su reunión en Hacienda y la situación económica, consideró va mejorando «y se espera que todo salga bien».