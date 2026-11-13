Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: En diciembre próximo, arrancarán las obras de construcción del Tren CDMX-Guadalajara, en su tramo de Irapuato, informó el titular de la Unidad de Vinculación y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Néstor Núñez López.

«Estamos construyendo de la Ciudad de México a Querétaro, de Querétaro a Nuevo Laredo y de Querétaro hacia Nogales, pasando por Guadalajara. Vamos a empezar el proceso de obra seguramente antes de que acabe el año, venimos a firmar un convenio con el gobernador, que nos permita hacer el trabajo de la liberación del derecho de vía y todo el proceso administrativo que conlleva la obra», dijo.

A través de un comunicado, comentó que el director general de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, firmó dicho convenio con el gobierno de Jalisco y los municipios por donde pasará el tren.

Lo anterior, para agilizar trámites administrativos, instalar una ventanilla única y lograr la construcción de esta importante obra, para beneficio de los habitantes del país.

Asimismo, expuso que el tramo ferroviario Irapuato-Guadalajara o hasta Zapopan, será construido por el Agrupamiento de Ingenieros Militares «Felipe Ángeles» y contará con cinco estaciones, pero están en evaluación dos más.

Detalló que el tren va a tener frecuencias específicas para conectar León con Guadalajara o la zona conurbada de Guadalajara con Tonalá, y Tlaquepaque con Zapopan.

«El Tren no es solo para largas distancias o recorridos de largo aliento, habrá trenes suburbanos e interurbanos», sostuvo,

Núñez López indicó que la SICT trabaja en este proyecto, fundamentalmente, con el derecho de vía histórico; sin embargo, adelantó que, en algunos casos se adquirirá derecho de vía nuevo debido a las condiciones del trazo.

Por último, al referirse al asentamiento llamado Pueblo Quieto, ubicado en el derecho de vía por avenida Inglaterra en Guadalajara, señaló que este cuenta con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Vivienda para realizar las evaluaciones caso por caso.

«Y si tenemos que mover a alguien que esté invadiendo el derecho de vía de manera irregular, se integra a un programa de vivienda. Los vamos a ayudar», puntualizó.

Arriba primer tren de pasajeros para la ruta México-Pachuca

El proyecto ferroviario México-Pachuca recibió su primera unidad eléctrica como parte de la flota de 15 trenes que conectará Buenavista en la Ciudad de México con Pachuca, Hidalgo, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

En un comunicado, señaló que la unidad arribó a la terminal ferroviaria de Pantaco en Azcapotzalco, Ciudad de México, procedente de Zhuzhou, China.

En total serán 15 trenes que brindarán servicio de Buenavista a Pachuca en un recorrido aproximado de 1 hora 15 minutos

Asimismo, la dependencia comentó que el resto de la flota será ensamblada en Querétaro, lo que fortalecerá el desarrollo económico de la región.

«En el marco del Día del Ferrocarrilero, que se conmemora cada 7 de noviembre, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) recibió el sábado pasado la primera unidad cabeza de serie del tren que brindará servicio en la nueva ruta de pasajeros Ciudad de MéxicoPachuca», dijo en la misiva.

La unidad llegó procedente de los talleres de la empresa CRRC, en Zhuzhou, China, de donde salió en agosto del presente año y cuenta con una longitud de 102 metros y tiene capacidad para transportar a 893 pasajeros.

«Cuenta con asientos prioritarios, espacios destinados al traslado de equipaje y bicicletas, así como un sistema de videovigilancia al interior y exterior, características que contribuyen a ofrecer un servicio cómodo, seguro y accesible», enfatizó la dependencia.

En total, serán 15 unidades las que integrarán la flota de este nuevo servicio que conectará la terminal de Buenavista con Pachuca a lo largo de una ruta de 100 kilómetros.

De estos, 58 kilómetros corresponden a nueva vía electrificada, cuya construcción se realiza en coordinación con el Agrupamiento de Ingenieros «Felipe Ángeles» de la Secretaría de la Defensa Nacional, en el tramo AIFA-Pachuca.