Staff Agencia Reforma

CDMX.- La banda irlandesa U2 eligió México para arrancar su próxima gira en 2027, The Greatest Show On Earth World Tour, con dos conciertos en la capital del país durante febrero.

Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. anunciaron que se presentarán los días 23 y 26 de febrero en el Estadio GNP Seguros, con Beck como invitado especial, en lo que serán los primeros de seis espectáculos programados en Latinoamérica.

La gira continuará en São Paulo, Brasil, los días 10 y 12 de marzo, y en Buenos Aires, Argentina, el 23 y 25 del mismo mes.

La gira acompañará el lanzamiento de Carnaval de Luz, el decimosexto álbum de estudio del grupo, y marcará su regreso a los estadios con un espectáculo que combinará canciones de distintas etapas de su trayectoria, una producción escénica de gran formato y una propuesta centrada en la conexión con el público.

El anuncio también estuvo acompañado del estreno de «The Greatest Show On Earth», sencillo coescrito por U2 y Brian Eno, que forma parte del próximo disco.

La canción aborda la historia de dos personas que luchan por conservar la fe en su relación, mientras que su video oficial, dirigido por Anton Corbijn y filmado en el desierto de California, presenta una sátira en la que la banda aparece como parte de un culto religioso.

La banda adelantó que anunciará más fechas para 2027 en Europa y Norteamérica.