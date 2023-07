Este fin de semana se jugarán las semifinales de la máxima categoría en la Liga Obrera de Beisbol CTM, en donde los cuatro mejores equipos de toda la temporada continuarán con su sueño de convertirse en los nuevos campeones de una de las ligas de beisbol más importantes de Aguascalientes.

La postemporada de la Liga Obrera comenzó desde la semana pasada con los cuartos de final de la categoría principal y los duelos restantes para definir los cruces de playoffs en el resto de las categorías.

En lo que respecta a la clase “B especial”, la más importante de la competición, no se tuvieron muchas sorpresas debido a que los cuatro mejores equipos superaron a sus respectivos rivales en los cuartos de final, además de que todos lo hicieron en sólo dos juegos.

El Deportivo los Parientes superó a Amigos Yáñez 18-9 y 12-13; Rosales Pirovic derrotó a Embutidos Rogers 15-10 y 3-12; la Comercializadora Kerigma dejó fuera a los Choriceros con resultados de 13-6 y 5-11, mientras que los Hermanos Esparza Llamas superaron a Reydel Motors con marcadores de 16-10 y 11-25.

Al igual que la ronda anterior, el primer encuentro de la serie se jugará este sábado a las 3:30 pm, mientras que el segundo partido se celebrará el domingo a las 9:00 am, y en caso de que aún no haya un ganador, se jugará un tercer partido definitivo en el mismo campo en cuanto termine el primer duelo.

En la primera llave, los Hermanos Esparza recibirán este sábado a los Parientes en el campo Polito Nueva Era, mientras que la vuelta se jugará en Calvillito II; por su parte, la novena de Kerigma recibirá este sábado a Pirovic en Loretito, mientras que la vuelta se llevará a cabo en el campo del Conejal.

En el resto de las categorías también se jugarán más partidos correspondientes a la postemporada, en donde cada vez falta menos para conocer a los campeones.