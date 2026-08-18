Fernanda Torres Agencia Reforma

CDMX.- Susana González, Gabriel Soto, Scarlet Gruber, Brandon Peniche, Graco Sendel y Samadhi Zendejas encabezarán el elenco de “Todavía te amo”, nueva telenovela producida por Carlos Bardasano para Televisa.

El productor dio el claquetazo oficial en las instalaciones de Televisa San Ángel, donde comenzaron las grabaciones del melodrama, cuyo estreno está previsto para el próximo año por Las Estrellas, en el horario de las 21:30 horas.

Basada en la producción peruana “María Emilia, querida”, la trama presenta a una joven trabajadora de origen humilde que se enamora de un heredero adinerado. Su relación deberá enfrentar diferencias sociales, conflictos familiares y distintos obstáculos. La adaptación mexicana conservará la esencia del melodrama original, aunque incorporará una perspectiva contemporánea.

Bardasano explicó que la historia aborda la superación de una familia que perdió todo y busca recuperar no solamente su estabilidad económica, sino también la felicidad y la tranquilidad.

La producción también marcará el regreso de Samadhi Zendejas y Eugenio Siller a Televisa después de más de una década de desarrollar proyectos fuera de la empresa. Siller destacó que volvió al lugar donde comenzó su carrera artística tras una ausencia de 17 años.

La telenovela tendrá 60 capítulos y representará el debut actoral de Susana Elías González, hija de Susana González. La joven expresó su orgullo por compartir este proyecto con su madre, mientras que la protagonista le pidió esforzarse, mantener sus valores y disfrutar esta nueva etapa profesional. Elías González aseguró que fue bien recibida por el equipo y que logró superar el temor inicial.