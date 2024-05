Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- A partir de ayer y hasta el 20 de mayo, se lleva a cabo el voto en prisión preventiva, proceso en el que podrán participar, de acuerdo con el INE, 30 mil 391 personas en 216 centros de reclusión de la República.

En penales de Nuevo León hay 2 mil 258 ciudadanos inscritos para votar, de los cuales mil 891 lo harán en el centro penitenciario Apodaca No. 1; otros 141 en Apodaca No. 2; en el Femenil, 163, y 63 en Cadereyta.

El INE realizará la recepción de la votación de los ciudadanos sujetos a proceso penal, aún no condenados, en los penales de la entidad.

«Las personan en prisión preventiva podrán votar sólo para Presidente de la República, pero sus votos serán contabilizados hasta el cierre de la votación el 2 de junio», señaló Olga Alicia Castro, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en Nuevo León.

En Tamaulipas se tiene previsto el voto anticipado de 659 personas, 615 varones y 54 mujeres, informó Sergio Hernando Chávez, Secretario de Seguridad Pública de la entidad, y responsable, junto con autoridades electorales, de la logística de votación.

La jornada electoral en el penal de Altamira comenzó a las 09:00 horas, con una ceremonia especial a la que asistieron representantes de partidos políticos, personal del INE y de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

La votación fue en urnas transparentes, de forma libre y secreta; concluyó a las 18:00 horas con la emisión de votos de 112 personas privadas de la libertad.

El proceso termina el viernes 17, con la votación en el centro penitenciario de Ciudad Victoria.

También en el Estado de México arrancó la votación en cuatro centros penitenciarios y de reinserción social.

Las 55 mil 67 personas en prisión preventiva que se espera que participen en este ejercicio en 20 penales se convertirán en la primeras de la entidad en tener la posibilidad de elegir Presidente.

Ayer iniciaron los centros de Neza Bordo, Jilotepec, Tenancingo y Texcoco; el 13 de mayo se concluirá con los centros de Ecatepec, Valle de Bravo, Otumba y Zumpango.

Asimismo, se espera que el 11 y 12 de mayo voten 118 personas en el Cefereso número uno del Altiplano.

En el Reclusorio Preventivo de Puente Grande, formados en una larga fila, con las miradas puestas en las cámaras y los medios de comunicación, los internos ejercieron también su derecho al voto.

En las 12 prisiones de Jalisco, 3 mil 208 personas privadas de su libertad cumplieron los requisitos para participar en la elección que comenzó ayer y terminará el próximo jueves.

Del total de los inscritos, mil 119 se encuentran en el Reclusorio Preventivo con sede en Puente Grande.

Quienes participaron en los comicios guardaron su boleta en sobres blancos, que se abrirán hasta que acabe la jornada electoral del domingo 2 de junio.

Con información de Miriam García, Miguel Domínguez, Dzohara Limón y Enrique Osorio