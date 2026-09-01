Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Las clases ya empezaron y el Gobierno federal apenas esboza el plan para regular el uso de celulares en las escuelas del País.

En pleno arranque del ciclo escolar, la SEP dio a conocer ayer que, tras una encuesta entre maestros, un 81 por ciento están a favor de que se establezcan lineamientos para regular el uso de celulares en las escuelas.

A partir de este resultado, las autoridades educativas definirán la regulación en esa materia en una próxima reunión donde participen todos los secretarios de Educación Pública del País.

Mario Delgado, Secretario de Educación Pública, informó que la semana pasada durante el Consejo Técnico Intensivo en todo el País, que es cuando los maestros se reúnen para preparar el siguiente ciclo escolar, se hizo una consulta en línea para conocer su opinión respecto a cómo están viviendo la irrupción de los celulares en las aulas.