Como cada año, el verano significa un periodo de transición para las diferentes universidades de nuestro estado que ven cómo cientos de estudiantes se gradúan de sus instituciones, por lo que tienen que cambiar de alumnos y renovarse en el tema deportivo con sus representativos. Uno de los equipos más importantes en los últimos años son las Borreguitas del Tecnológico de Monterrey Campus Aguascalientes que, de la mano de Atzimba Vázquez, se han convertido en el mejor cuadro femenil del estado y uno de los más fuertes a nivel nacional.

Durante el primer semestre del año, las Borreguitas prácticamente ganaron todo a nivel estatal, mientras que a nivel nacional se quedaron cortas en un par de competencias nacionales, sobre todo en la Liga ABE, en donde no pudieron obtener el ascenso a la máxima categoría. Con la mente en seguir creciendo y aprovechar cada momento que puedan en la duela, las Borreguitas ya han arrancado con los trabajos de pretemporada enfocándose, por el momento, en el tema físico, por lo que realizan diferentes actividades en las instalaciones de su institución lideradas por Atzi Vázquez.

Como cada semestre, se ha podido ver a nuevas caras en el roster del equipo, mismo que no ha anunciado oficialmente a los refuerzos de cara a esta nueva temporada. No obstante, se ha podido observar que Laura Plascencia trabaja al parejo del equipo, por lo que todo parece indicar que la estupenda base seleccionada nacional estará siendo uno de los nuevos talentos que tengan las Borreguitas este semestre. Así, el cuadro blaquiazul se prepara para encarar nuevos retos este año con la misión de seguir ganando torneos en cualquier nivel y mantener ese desarrollo de jugadoras tanto a nivel personal, académico y deportivo, que las tienen como uno de los programas más importantes del baloncesto femenil universitario de la actualidad.