Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, inició ayer un nuevo recorrido por las 32 entidades del país, ahora para promocionar una reforma electoral, propuesta por el Ejecutivo federal, que ya fue bateada en el Congreso.

López Hernández inició la gira en Veracruz, donde llamó «mercachifles» a quienes se opusieron a la reforma, celebró que el presidente del INE «ya se va», y afirmó que la nueva etapa del Gobierno es dar a conocer a «todos» los mexicanos cuál es el contenido y alcance de la iniciativa.

«Ciertamente, las oposiciones que a toda costa tratan de detener el avance del país no fueron capaces de actuar con altura de miras y prefirieron seguir siendo como los mercaderes del templo y negaron la posibilidad de que la reforma electoral fuera una reforma constitucional con el banal argumento de que tenían que salvar al INE y que tenían que defender al INE.

«Nada más falso que ello. Por eso y hoy por ello estoy aquí, porque el Presidente de la República me ha instruido entrar en permanente comunicación con los veracruzanos, con los oaxaqueños, con los tabasqueños, con los chiapanecos, con los nayaritas, con los sudcalifornianos, con los sonorenses, los sinaloenses, los tamaulipecos, los neoloneses, los coahuilenses, con todos los mexicanos», dijo.

En octubre pasado, el titular de la Segob, aspirante a la candidatura presidencial, realizó otra gira por la República para buscar, según se dijo, la aprobación en los congresos estatales de la reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas realizar labores de seguridad pública en las calles hasta 2028.

En el acto de ayer, al que asistieron empresarios, productores y maestros de Veracruz, López Hernández enfatizó que la reforma no buscaba desaparecer al INE ni controlar las elecciones.

A tono con el discurso presidencial, aseguró que los «mercachifles» que votaron en contra de la iniciativa presidencial piensan que lo más fácil es repartirse las posiciones del INE como botín.

Acompañado del Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, también se refirió a la forma como serán elegidos los nuevos consejeros electorales este año, y festejó que el presidente del INE, Lorenzo Córdova, concluye este año su periodo como integrante del órgano electoral.

«Hay un consejo técnico que va, porque se van a cambiar cuatro, incluyendo al presidente del INE, que ya termina, afortunadamente que ya se va. Pues ahora el Consejo Técnico va a nombrar, como lo dice la Constitución, cuatro quintetas.

«Y como nosotros, ni los legisladores integrantes de este movimiento se van a prestar a los acuerdos al oscurito, pues se les acabó su repartidera, ahora se va a insacular en el pleno de la Cámara de Diputados y que la suerte diga quiénes van a ser los próximos consejeros y quién va a sustituir al tal Lorenzo Córdoba, que afortunadamente ya termina su mala época», dijo.