Benito Jiménez y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La vacunación de refuerzo a adultos mayores contra el Covid-19 arrancó ayer en la Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Yucatán y Chiapas, anunció en conferencia Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.

Desde Zapopan, Jalisco, el subsecretario explicó que la inmunización se hará con la vacuna AstraZeneca y que no será necesario hacer un registro previo.

«Inician las personas vacunadas antes de junio de 2021, pero si alguien se vacunó posteriormente tome en cuenta que debe esperar hasta completar seis meses desde la última vacunación.

«No se requiere registro previo, inmediatamente pueden acudir a los centros de vacunación que se indicará con sólo una identificación oficial que permita reconocer su edad de 60 y más», detalló.

Funcionarios del Gabinete mayores de 60 años decidieron aprovechar la visita a Jalisco para aplicarse la dosis de refuerzo.

Rosa Icela Rodríguez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana; Jorge Alcocer, Secretario de Salud; Luis Rodríguez Bucio, Comandante de la Guardia Nacional; Rafael Ojeda, titular de la Marina; y Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena recibieron el refuerzo.

Al final, el acto culminó con la vacunación del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

-¿Le dolió?, preguntó la enfermera al Mandatario federal.

-No, ni lo sentí, respondió.

De acuerdo con López-Gatell, podrán adquirir la dosis de refuerzo aquellos que recibieron la última vacuna antes de junio de 2021.

Esta vez no se necesitará hacer un pre-registro, sino únicamente llevar una identificación.

«La enorme mayoría de adultos mayores de 60 fue vacunada antes de junio de 2021, pero si alguien se vacunó posteriormente tome en cuenta que debe esperar hasta completar seis meses desde la última vacunación.

«No se requiere registro previo, inmediatamente pueden acudir a los centros de vacunación que se indicarán con sólo una identificación oficial que permita reconocer su edad de 60 y más», detalló.

El subsecretario dijo que, según la OMS, no existe evidencia científica para que las dosis de refuerzo se extiendan al resto de la población, por lo que -por ahora- el Gobierno federal se enfocará en vacunar a las personas más vulnerables.

«Por ejemplo personas adultas mayores o las que padecen enfermedades inmunosupresoras.

«El segundo elemento importante a tomar en cuenta es que no existe evidencia concluyente para recomendar refuerzos en forma generalizada (…) Hay que evitar el uso de refuerzos en forma generalizada cuando no se ha completado el suficiente grado de vacunación», finalizó.

