Saraí Cervantes Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva Mexicana de Aviación ya habilitó su sitio web y comenzó ofrecer vuelos al público, pero la aerolínea del Estado aún no cuenta con la concesión para prestar el servicio público de transporte aéreo nacional e internacional ni la flota para hacerlo.

La empresa militar tampoco tiene el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (AOC) que otorga la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), aseguró Pablo Casas, director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico-Aeronáuticas (Inija).

En entrevista explicó que para que la aerolínea pueda ofrecer el servicio y comenzar a ofrecer los boletos de avión, requiere tener la concesión que otorga la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

«Dicha concesión, cuando se otorga, se tiene que publicar en el Diario Oficial de la Federación, cosa que no ha sucedido. Es decir, ni se ha entregado la concesión; ni siquiera se ha publicado en el Diario», enfatizó.

Casas indicó que, una vez que el concesionario cuente con dicho derecho, necesita tener asimismo la certificación AOC, en la cual se establece una serie de requisitos a cubrir como el detalle de la estructura orgánica de la aerolínea; tipos de aeronaves; talleres de manteamiento; frecuencias; rutas; tarifas y puntos de venta, entre otros.

Agregó que para la obtención del Certificado AOC, un operador aéreo puede tardar mínimo un año.

Destacó que la flota es fundamental para determinar su capacidad y costo operativo y poder con esta y otra información establecer el costo de la tarifa.

«Por eso no puede comercializar boletos porque no tiene concesión ni certificación AOC y tarifas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la SICT. A la aerolínea se le han dado privilegios desde que se creó, y la asignación de presupuesto para operar», sostuvo.

Aseguró que ofrecer vuelos en estas condiciones viola acuerdos internacionales como el Convenio de Chicago, y toda la reglamentación establecida por la OACI y la IATA, así como la Ley de Aviación Civil y su reglamento y la de Vías Generales de Comunicación.

«Está ignorando toda la normatividad que nos evaluaron para el regreso de la Categoría 1 en seguridad aérea. Y estamos demostrando que seguimos violentado el derecho internacional e internacional», apuntó.

VENDE PERO NO COBRA

Aunque la nueva Mexicana de Aviación comenzó ofrecer vuelos al público general, los viajeros que buscan comprar boletos no pueden pagarlos al momento.

Grupo REFORMA realizó diferentes ejercicios para adquirir boletos de distintos viajes sencillos y redondos, sin embargo, la aerolínea únicamente genera una confirmación de reserva, sin que sea trate de un pase de abordar.

«Por lanzamiento, paga tu reservación a partir del 15 de noviembre de 2023», indica a los usuarios.