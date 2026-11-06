El futbol es la disciplina más practicada en Aguascalientes y prueba de ello es la competencia que se tiene en la Copa Aguascalientes, pues cada año participan decenas de equipos de diferentes categorías que sueñan con alcanzar el objetivo de llegar a las finales en el Estadio Victoria.

Después de una larga actividad durante los últimos meses, ese objetivo está cada vez más cerca, pues este fin de semana se jugarán los octavos de final en cada una de las categorías. Los partidos se llevarán a cabo en el Parque México, el IDEA y el Deportivo Ferrocarrilero.

Los encuentros se disputarán este viernes y sábado, iniciando desde las 4:00 de la tarde de este viernes y desde las 8:00 de la mañana del sábado. En cada categoría se esperan duelos bastante llamativos, pues cada equipo buscará seguir luchando hasta llegar a las ansiadas finales que se juegan en la cancha más importante de Aguascalientes y casa del club Necaxa.