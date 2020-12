Azucena Vásquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque Interjet no tiene hasta el momento ningún vuelo programado, sigue vendiendo boletos que se realizarían a partir del 11 de enero próximo, según empleados de la empresa.

La aerolínea dejó de operar hace 20 días y para enero próximo no tiene programado ningún vuelo, de acuerdo con el rol de operaciones que recibieron ayer los tripulantes de Interjet, y del que Grupo REFORMA tiene copia.

Un empleado de la compañía, que pidió el anonimato, explicó que la dirección comercial de la empresa vende mensualmente cierto número de horas de vuelos, mismas que informa al área de planeación de flota, que a su vez se encarga de organizar qué aviones operarán determinados vuelos.

Posteriormente, esta área le informa a la de tripulaciones los vuelos que deben cubrirse para que asigne a los tripulantes.

“Entonces, si los roles vienen en ceros es que a las tripulaciones nadie le dijo que hay vuelos”, comentó un empleado.

Pese a ello, en su página web, Interjet ofrece boletos para vuelos nacionales programados a partir del 11 de enero próximo desde y hacia destinos como la Ciudad de México, Cancún, Monterrey y Guadalajara.

Al respecto, el trabajador señaló que la aerolínea sí podría programar vuelos para dicho mes y notificar este cambio mediante un aviso.

“Pero si están diciendo ‘a partir del 11 vuelo’, ¿por qué no desde el 29 (de diciembre) ya saber? Quiere decir que no hay aviones”, consideró.

Además, en caso de poder volar otra vez, Interjet tendrá que asegurarse de que sus tripulaciones quieran laboral, ya que les adeuda siete quincenas de salario y tampoco ha pagado aguinaldos, señaló.

“Yo ya no les volaría, porque es poner de tu bolsa. Yo no puedo poner de mi bolsa para que la empresa subsista; no estoy ni en posición, ni en ánimo para que ellos sigan jugando al empresario”, dijo.

Otro trabajador de Interjet confirmó que las tripulaciones recibieron este rol sin vuelos asignados y donde se les pide estar pendientes de cualquier cambio.

El lunes pasado, Interjet dijo a Grupo REFORMA que en su momento se avisará si reactiva operaciones en enero.

Interjet dejó de operar desde el 11 de diciembre, debido a que no pagó la póliza de seguro de los aviones con los que volaba, de acuerdo con empleados.

Previamente, la compañía ya había cancelado sus vuelos durante varios días consecutivos.

Los primeros dos días de noviembre, canceló todos sus vuelos, debido a que no pagó el servicio del suministro de combustibles.

A finales de ese mismo mes y principios de diciembre, nuevamente canceló todos sus vuelos por los mismos motivos.