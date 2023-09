Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de seis días del inicio de levantamiento de 12 mil 500 encuestas, Morena arranca este martes el conteo de votos a favor de los seis aspirantes presidenciales.

El recuento de sufragios, que definirán al candidato a la Presidencia de Morena, PVEM y PT, se da en un ambiente de tensión entre los equipos de los dos punteros: Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard.

A las 7:00 horas, saldrá el primer camión de la bóveda de seguridad donde fueron resguardadas las boletas en los últimos seis días, y el conteo se realizará en el Word Trade Center cerca del mediodía, una vez que la empresa de valores traslade todas las bolsas.

El recuento se hará en un macro salón que será dividido en cinco bloques, uno por casa encuestadora: la Comisión Nacional de Encuestas, que realizó el sondeo madre, así como las empresas María de las Heras, Mercaei, Buendía y Heliga.

De acuerdo con representantes de las «corcholatas», los equipos se dividirán por casa encuestadora, por lo que serán cinco mesas de conteo, y en cada una podrá haber hasta 10 «observadores» por aspirante.

Los registros se harán por cada una de las 5 circunscripciones y, después de vaciar la información a una base de datos, se ponderarán los porcentajes finales.

En la encuesta, de las 10 preguntas que realizaron a los ciudadanos, la clave fue: «Próximamente Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde, van a elegir a su candidata o candidato a la Presidencia de México. De las opciones que se incluyen en esta papeleta ¿Usted a quién preferiría? ¿Podría marcar su respuesta de manera secreta y depositarla en la urna?».

El encuestado debía tachar en una boleta circular, dividida en seis espacios iguales, el nombre de la corcholata.

Impresa en papel seguridad, a fin de que no se pueda falsificar, la boleta tiene un número de folio y un código QR.

Los representantes de los aspirantes verificarán que la computadora que cada folio y QR corresponda a la respuesta.

Dicha pregunta tendrá un valor de 75 por ciento, y 25 por ciento el resto.

La Comisión Nacional de Encuestas realizará la ponderación de todos los resultados.

En caso de que los resultados de los cinco levantamientos resulten discordantes, se tomará en cuenta el resultado de las tres que coincidan entre sí.

Inconformidad de Ebrard

Marcelo Ebrard mostró su inconformidad por el levantamiento de la encuesta hasta el último minuto.

«Sigo muy preocupado por el proceso de la encuesta en curso. Mañana haremos revisión con nuestros representantes de las incidencias y problemas. Les mantengo al tanto», escribió en sus redes sociales.

El ex Canciller citó a su equipo a una reunión antes del arranque del conteo de votos.

La principal queja tanto de sus operadores como de los de Adán Augusto López e incluso de Claudia Sheinbaum, es que los coordinadores de la Comisión Nacional de Encuestas no llegaron al punto acordado, por lo que se retrasó el levantamiento hasta cuatro días, y en algunos casos no se efectuó en el punto acordado.

En el caso de Ebrard, sus observadores denunciaron que el equipo de Sheinbaum desplegó a su gente a las colonias donde se realizaría la encuesta, regaló propaganda y presionó a través de personal de Bienestar con quitar pensiones.