Érika Hernández y Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Apenas Morena lanzó la convocatoria para definir a sus abanderados a ocho gubernaturas y a la Jefatura de la Ciudad de México y el jaloneo de aspirantes se desató en las nueve entidades.

La dirigencia nacional del partido en el poder anunció ayer que replicará las reglas que usó para elegir a su candidata presidencial.

Como en procesos locales anteriores, los candidatos se elegirán por encuesta, en la que participarán cuatro aspirantes, dos hombres y dos mujeres, y en aquellos casos donde los competidores sean demasiados, podría aplicarse un sondeo previo de reconocimiento.

De acuerdo con integrantes del CEN, de las nueve candidaturas, en cinco se asignará a hombres y en cuatro a mujeres y se faculta a la Comisión Nacional de Elecciones a determinar en qué estados.

Por primera vez se les obliga a los aspirantes a no promocionarse en espectaculares, ante el despliegue masivo que realizan ya algunos contendientes en sus entidades.

Aunque a nivel nacional, las «corcholatas» omitieron la austeridad, la dirigencia retoma el mandato de no realizar proselitismo ostentoso y prohíbe el uso de recursos públicos de cualquier naturaleza, la intervención de servidores públicos y la utilización de programas sociales.

«Quienes hayan visto publicidad de su persona en cualquier forma deberán deslindarse pública, política, financiera y jurídicamente, de cualquier tipo de campaña dispendiosa (espectaculares, pinta de bardas, lonas, etc.)», exige la convocatoria, reglas que a nivel nacional nadie siguió.

El registro para los aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y a las gubernaturas de Chiapas, Morelos, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Veracruz, Tabasco y Yucatán será el próximo 25 y 26 de septiembre.

Una vez que Morena defina a los candidatos a gubernaturas y al Congreso, enviará las listas de aspirantes a las Fiscalías General de la República y Estatales para garantizar que no tienen nexos con la delincuencia.

En el Senado cuatro legisladores ya se destaparon para pelear por las Gubernaturas de Chiapas, Yucatán, Guanajuato y Tabasco.

Eduardo Ramírez Aguilar, jefe de la bancada y brazo derecho de Ricardo Monreal, informó que el 26 de septiembre se inscribirá en el proceso aunque no dejará su escaño.

Aseguró que no le teme a «la competencia» ante la posibilidad de que busquen la Gubernatura una prima del Presidente López Obrador y la senadora Sasil de León, del PES.

Mónica Fernández Balboa, ex presidenta del Senado, busca la Gubernatura de Tabasco y Antares Vázquez la de Guanajuato.

Verónica Camino, ex senadora del Verde Ecologista, buscará la Gubernatura de Yucatán.

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, quien tendría que coordinar el proceso, aún no hace pública su decisión de participar, pero intensificó su presencia en redes.

«Es algo qué tengo que platicar con nuestra líder, con la doctora Claudia Sheinbaum. Para mí su opinión y su valoración es muy importante», dijo.

En Puebla, Rosario Orozco Caballero, viuda del ex Gobernador Miguel Ángel Barbosa, anunció que se registrará en el proceso interno para contender por la Gubernatura.