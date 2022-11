“Llegó la hora de darle una cara diferente al deporte, y sobre todo apoyar al deportista y a los entrenadores en su crecimiento”, fue el mensaje del L. E. F. Arturo Fernández Estrada, director general del Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes, al dar a conocer que han iniciado una serie de trabajos con los que se busca profesionalizar el servicio que los deportistas del estado reciben; lo anterior será posible a través de la capacitación de los instructores deportivos. A la par de ello, se busca integrar a la plantilla entrenadores con vasta experiencia en la disciplina que imparten, prueba de ello es la reciente incorporación del profesor Manuel Moreno a la Primaria del Deporte, quien fuera jugador de primera división en equipos como Toluca y León; entrenador en ligas profesionales, escolares e infantiles y formador de decenas de jóvenes que militaron en equipos profesionales. Fernández Estrada dijo también que se reforzarán las áreas de metodología, medicina, nutrición, fisioterapia y psicología de cara a los siguiente procesos selectivos estatales y Juegos Nacionales Conade 2023. “Los retos son grandes e importantes para el IDEA, y uno de esos es mejorar el esquema de trabajo relacionado a la profesionalización, a través de un grupo interdisciplinario en la coordinación del deporte federado y adaptado”. Agregó que los entrenadores, como cualquier servidor público, están en constante evaluación y que aquellos que no cumplen con sus funciones, se ausentan de los campos de juego y no aporten al desarrollo del deportista no podrán continuar en el Instituto. Por último, señaló que todo esto se manejará con un equipo interdisciplinario de trabajo que busca que Aguascalientes logre ser uno de los estados mejor capacitados para llevar a cada uno de los atletas a lo más cercano de alto rendimiento, siempre de la mano de los entrenadores. Recordó, además, el compromiso que la Gobernadora Tere Jiménez realizó durante el evento deportivo “Reto San José”, de apoyar con becas a los deportistas sobresalientes del estado, ayudándolos a cumplir sus sueños y participar en eventos nacionales e internacionales, por lo que el compromiso del IDEA será ser un facilitador en el desarrollo de sus atletas.