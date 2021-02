Natalia Vitela Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-A seis meses de la suscripción del convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés) para la adquisición de medicamentos iniciaron las primeras entregas de fármacos oncológicos, aunque a un ritmo lento.

México requiere entre 7 y 8 millones de piezas al año, y de acuerdo con la UNOPS inició ya la entrega para 2021, aunque no precisó cantidades.

“Se han entregado varios unidades de medicamentos oncológicos y los próximos días se van a entregar más”, señaló Giussepe Mancinelli, director general adjunto de la agencia de la ONU durante la apertura de ofertas públicas de licitaciones internacionales para la Compra de Medicamentos 2021.

Enrique Martínez, director del Instituto Farmacéutico, indicó que la UNOPS ha movilizado unas cuatro claves de oncológicos, cuando son más de 100 las que se suelen adquirir.

“Estamos hablando todavía de cantidades muy bajas. La verdad es que al momento las necesidades de las instituciones se han resuelto por su propia cuenta, con adjudicaciones directas”, señaló en entrevista.

“En 2020 fue un desastre porque llegaron apenas de 4 a 6 millones de piezas por la falta de pericia de los funcionarios responsables en el tema, por la falta de planeación y organización para hacer compras adecuadamente”.

Además, apuntó, se clausuraron líneas de producción de empresas que producen fármacos oncológicos y no se anticipó cómo se cubrirían las necesidades.

Martínez estimó que en el país se requieren mil 600 millones de piezas de medicamentos anualmente.

“La UNOPS se va a dar cuenta que hay una enorme oportunidad de hacer bien las cosas con las empresas establecidas en el país. Se perdió mucho tiempo en no haberse (sentado) previamente con los representantes de las asociaciones, porque eso hubiera hecho que los tiempos fueran más eficientes y no con las premuras que estamos viviendo”, apuntó.

De acuerdo con la agencia de la ONU, hasta un 74 por ciento de las empresas interesadas en las compras consolidadas de medicamentos e insumos por parte del Gobierno federal son mexicanas.

Mancinelli indicó que en los próximos días se van a entregar más de 56 mil piezas de material de curación y medicamentos.

“Ya empezó el abasto que es tan critico e importante”, remarcó.

El proceso de las compras consolidadas, explicó, consta de tres ejes: las negociaciones directas de medicinas de patentes; las licitaciones competitivas abreviadas a petición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y la licitación de medicamentos genéricos.

Con las compras se abastecerán IMSS, ISSSTE, Sedena, Semar, Pemex y a las 32 secretarías de salud del país.

La adquisición de medicamentos y equipamiento médico consta de 3 mil 435 claves, de las cuales mil 743 son para medicamentos y mil 692 para material de curación.

Anteriormente, la licitación consolidada se preparaba desde junio y el fallo se liberaba antes del fin de año para abastecer en enero.

Ahora, en el proceso a cargo de UNOPS se espera que el abasto ocurra en mayo.