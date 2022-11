Violeta Meléndez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-De un millón 400 mil hectáreas de cultivo de agave que han sido analizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) para definir si pueden o no certificarse, 7 mil 561 han sido descartadas debido a que desmontaron vegetación forestal para establecerse.

Derivado de dichos hallazgos, la Semadet impidió que el tequila resultante de las hectáreas que recurrieron a cambio de uso de suelo forestal a agrícola incorporen al mercado la bebida, es decir, dicho producto no saldrá a la venta.

Así lo informó la dependencia durante el foro previo rumbo a la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas hacia la Biodiversidad (COP15), dedicado a presentar los aportes de los gobiernos subnacionales a la conservación del capital natural y en cumplimiento a los objetivos globales del Convenio de Diversidad Biológica (CDB).

Dicho hallazgo de la Semadet se desprende del proyecto Agave Responsable Ambiental (ARA) que lanzó en 2021 como una estrategia para impedir que el tequila proveniente de cultivos que recurrieron a la deforestación se incorporen al mercado.

Además, el tequila que sí se haya producido sin cambios de uso de suelo de forestal a agrícola y cumpla con los criterios que establece la Secretaría, puede obtener el certificado ARA, que garantiza al producto de cumplir con la legislación ambiental estatal.

«La Semadet cuenta con un mecanismo de solución de controversia, un proceso para resolver inconformidades de personas interesadas en inscribir parcelas para producción de tequila que quedaron fuera del área de elegibilidad. En un año se han atendido más de 78 mil controversias», detalló la dependencia.

«El objetivo para el 2027 es asegurar que el abastecimiento de agave tequilana weber variedad azul, destinado a la producción de tequila, no haya provocado deforestación. Hasta la fecha se han producido más de 300 mil litros de tequila con esta certificación y se tienen cuatro productores autorizados», añadió.

En Jalisco, el cultivo de agave es la principal causa de deforestación, seguido de la ganadería y el aguacate.