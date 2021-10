Fue dictada la sentencia para el ex director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) durante el pasado sexenio, Francisco Chávez Rangel, quien deberá de enfrentar dos años de prisión, además de una multa económica, la reparación de los daños ocasionados y la inhabilitación de un año para desempeñar cualquier cargo público.

Lo anterior, luego de que el Tribunal de Enjuiciamiento dictara ayer, la sentencia para el ex funcionario, al encontrarse los elementos por el delito del ejercicio indebido del servicio público estipulado en el artículo 169 fracción V. De esa manera, el órgano colegiado en la audiencia de individualización de penas, estableció que Chávez Rangel deberá de pasar dos años en prisión, así como hacer el pago de 50 días de UMAS, además del pago de 7 millones 420 mil pesos para resarcir los daños.

Recientemente, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción obtuvo sentencia condenatoria en contra del ex director del IEA, luego de que durante el 2014 y 2015, respectivamente, llevara a cabo contrataciones de servicios celebrados, motivo por lo cual el Tribunal de Enjuiciamiento consideró con base en las pruebas ofertadas por el Ministerio Público, eran suficientes para continuar con el litigio penal.

Y es que a pesar de contar con una Dirección Jurídica con 16 abogados, Chávez Rangel pagó 7 millones 420 mil pesos al abogado Juan Collado, hoy encarcelado por lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Paco Chávez contrató tres veces a Juan Collado en dos años, entre 2014 y 2015 para defender al IEA en el conflicto legal contra una universidad en Campeche al no haber entregado las computadoras que se pagaron. A pesar del pago de más de 7 millones el abogado de Chávez Rangel no pudo resolver el conflicto entre el IEA y la Universidad Autónoma de Campeche, por lo que además está demandado Enrique Lomas Torres, ex director jurídico del IEA.